Imputación y cárcel para el hombre detenido por el femicidio de su pareja en San Martín

La Justicia imputó este jueves al presunto autor del primer femicidio del año en Mendoza . Se trata de Gabriel Eduardo Trejo , quien fue detenido el martes sospechado de matar de un puntazo en el cuello a su pareja, Carla Johanna Magallanes (36), en la vivienda que compartían en Montecaseros , San Martín .

El fiscal de San Martín-La Colonia Martín Scattareggi acusó al hombre por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), luego de incorporar una serie de testimoniales y peritajes claves que complicaron la situación de Trejo.

Por su parte, tras la captura del sospechoso, el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) recibió en su despacho un adelanto de la necropsia. El resultado preliminar de ese estudio desarrollado por el Cuerpo Médico Forense ( CMF ) sostuvo que la herida cortopunzante que presentaba la víctima a la altura del cuello , entre el maxilar y el lóbulo de una oreja, provocó la muerte de la mujer, quien era madre de tres niñas menores de edad.

Asimismo, surgió de la autopsia que la víctima perdió la vida de manera prácticamente instantánea al recibir el puntazo, ya que el ataque con arma blanca le produjo daño en la arteria medular y en la ahorta, provocándole shock medular e hipóvolémico. Por eso, quedó en posición semisentada, tal como fue hallada el martes por su madre.

Los médicos legistas, además, determinaron que el asesinato fue perpetrado unas 72 horas antes de ser encontrado el cadáver de Magallanes, es decir, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, indicaron fuentes consultadas por MDZ .

Escena de femicidio en San Martín La escena policial tras el hallazgo del cadáver en Montecaseros. Gentileza Meganoticias

En ese sentido, también se aguarda por el resultado del análisis a un cuchillo que fue secuestrado en un descampado, ubicado junto a la propiedad en la que se encontró el martes el cuerpo en avanzado de descomposición de la víctima. Todo apunta a que el presunto autor cerró por fuera la puerta de ingreso a la casa con un alambre, para aparentar que ambos habían salido del lugar, y luego se dio a la fuga por ese terreno inculto y no por el callejón de acceso al loteo.

Eso surgió del estudio de las imágenes que tomó durante todo el fin de semana una cámara de seguridad particular, apostada en la casa de un vecino, en la que no se observó movimientos del sindicado matador y mucho menos de la víctima, de acuerdo con la información.

Las peleas previas entre la pareja

Por otro lado, en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, el fiscal en jefe de San Martín-La Colonia, Oscar Sívori, detalló que se sumaron nuevas testimoniales a la causa y de esos aportes surgió que las peleas entre la pareja eran constantes y, en ocasiones, la víctima le había pedido a su pareja que se retirara de la casa que compartían.

Previamente, las autoridades a cargo del expediente ya habían tomado conocimiento de que hubo una fuerte discusión entre Magallanes y Trejo durante la noche del viernes, horas antes de perpetrarse el asesinato de la mujer, siendo esa la última vez que los vecinos escucharon ruidos provenientes de ese domicilio.

PORTADA MAGALLANES Carla Magallanes, la víctima del primer femicidio de 2026 en Mendoza. MDZ.

En las declaraciones incorporadas a la instrucción también se detalló que la víctima llevaba cerca de tres años de relación con el sindicado femicida, pero que hacía unos ocho meses o poco menos de un año que habían iniciado la convivencia.

El hallazgo del cadáver

Fue pasadas las 13 del martes cuando la madre de la víctima se comunicó con la línea de emergencias 911 y alertó que halló el cadáver de su hija en una habitación de su vivienda del carril Norte y callejón Moreno, un sector rural del citado distrito sanmartiniano.

De forma inmediata, policías de la jurisdicción se desplazaron hasta el lugar y verificaron los dichos por la progenitora de la víctima, motivo por el cual se activó el protocolo para femicidios y se iniciaron los trabajos en la escena por parte de un médico forense, personal de Investigaciones, la Policía Científica y el fiscal de turno.