Los detalles del primer femicidio de 2026 en Mendoza: un puntazo en el cuello y el cadáver en descomposición

El cadáver de Carla Johanna Magallanes (36) fue hallado en avanzado estado de descomposición la tarde de este martes en Montecaseros , San Martín. Pese a que llevaba 48 o más horas sin vida, los detectives del caso supieron rápidamente que estaban frente a un caso de femicidio : la mujer presentaba una herida cortopunzante en el cuello.

De acuerdo con las primeras averiguaciones practicadas en la escena, bajo las directivas de los fiscales de San Martin-La Colonia Gustavo Jadur y Óscar Sívori , surgió que la mujer fue vista con vida por última vez el viernes de la semana pasada. Esa misma jornada, los vecinos del loteo donde vivía escucharon una fuerte discusión con su pareja y luego la casa quedó en silencio y sin movimientos durante todo el fin de semana.

En ese sentido, los pesquisas del Este provincial identificaron a su cónyuge como Gabriel Trejo , originario de Los Campamentos , Rivadavia, quien desapareció del inmueble que compartía con la mujer. Hasta las 17 de este martes, su paradero era desconocido y, por eso, lo buscaban intensamente en viviendas de familiares y allegados.

Las fuentes consultadas por MDZ sostuvieron que la mujer era madre de tres niños, producto de relaciones anteriores con otros dos hombres. Al parecer, los pequeños se encontraban judicializados y Magallanes había perdido la tenencia de los mismos. En ese sentido, no se descartaba que la mujer pueda haber tenido algún conflicto con los padres de sus hijos, aunque todas las sospechas apuntaban a su actual pareja.

Lo cierto es que el caso de Magallanes se transformó en el primer femicidio registrado este año en Mendoza y los investigadores buscaban avanzar sobre las últimas horas con vida de la mujer para reconstruir cómo fue el ataque que terminó con su vida.

Macabro hallazgo en San Martín

Fue pasadas las 13 cuando la madre de Magallanes se dirigió hasta la vivienda de su hija, localizada en un loteo del carril Norte y callejón Moreno, en el citado distrito sanmartiniano, ya que hacía algunos días que no tenía noticias sobre ella.

Cuando la mujer ingresó a la propiedad, encontró a su hija sin vida, en el interior de una habitación, en posición semisentada sobre el piso de tierra. Acto seguido, la madre de la víctima se comunicó de inmediato con la línea de emergencias 911 para alertar sobre la situación.

Escena de femicidio en San Martín La escena policial en Montecaseros, San Martín, donde se halló el cadáver de Magallanes. Gentileza Meganoticias

En cuestión de minutos, policías de la jurisdicción arribaron hasta la escena y confirmaron que el cadáver de Magallanes estaba en avanzado estado de descomposición. Fuentes del caso indicaron que estiman que llevaba dos días o más fallecida.

Además, según describió la testigo, la vivienda estaba cerrada con cadena y alambre, situación que llamó su atención y agregó que la última vez que vio a su hija con vida fue en compañía de su actual pareja, quien quedó en la mira de las autoridades que investigan el femicidio.