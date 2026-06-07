Semana decisiva por el femicidio de Agostina Vega: los tres ejes que hunden al segundo detenido

La investigación por el femicidio de Agostina Vega entra en una semana intensa y decisiva que mantiene en vilo al país.

En este escenario de máxima tensión, la Fiscalía del doctor Garzón dejó en claro que la lista de imputados no está cerrada.

El brutal asesinato de Agostina Vega que conmociona a la opinión pública cuenta, hasta el momento, con dos personas privadas de su libertad con diferentes grados de responsabilidad. Por un lado, Claudio Barrelier se encuentra imputado como el autor material del femicidio. Por el otro, su amigo Osvaldo Fassetta permanece tras las rejas acusado de encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género.

Los investigadores centran la reconstrucción del hecho en la vivienda ubicada sobre la calle Juan de Campillo al 800, en el barrio Cofico, sitio donde se presume que ocurrió el ataque definitivo contra la joven.

“Estamos avanzando en todo momento con la investigación. Las declaraciones de los imputados serán en los próximos días, pero no tengo fecha. Por ejemplo, con Barrelier debemos aguardar que su estado de salud lo permita”, detalló de forma oficial el fiscal Raúl Garzón respecto al devenir de las audiencias.

La postergación de la indagatoria a Osvaldo Fassetta y las sospechas de la Fiscalía Uno de los pasos procesales más esperados para esta semana era la declaración indagatoria de Fassetta, quien convivía con el principal sospechoso en la escena del crimen. Sin embargo, la audiencia debió ser postergada de manera momentánea. Según explicó su abogado defensor, Eduardo Javier Medina Allende, la prórroga se debió a que la defensa técnica aún no pudo acceder formalmente al expediente completo de la causa.

A pesar de este bache temporal, la fiscalía mantiene bajo estricta lupa el comportamiento de Fassetta. Existen fuertes sospechas de que el imputado colaboró activamente de manera posterior al femicidio para ocultar el cuerpo y desviar la atención de las autoridades.