Semana decisiva por el femicidio de Agostina Vega: los tres ejes que hunden al segundo detenido
La investigación por el femicidio de Agostina Vega entra en una semana intensa y decisiva que mantiene en vilo al país.
El brutal asesinato de Agostina Vega que conmociona a la opinión pública cuenta, hasta el momento, con dos personas privadas de su libertad con diferentes grados de responsabilidad. Por un lado, Claudio Barrelier se encuentra imputado como el autor material del femicidio. Por el otro, su amigo Osvaldo Fassetta permanece tras las rejas acusado de encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género.
Los investigadores centran la reconstrucción del hecho en la vivienda ubicada sobre la calle Juan de Campillo al 800, en el barrio Cofico, sitio donde se presume que ocurrió el ataque definitivo contra la joven.
“Estamos avanzando en todo momento con la investigación. Las declaraciones de los imputados serán en los próximos días, pero no tengo fecha. Por ejemplo, con Barrelier debemos aguardar que su estado de salud lo permita”, detalló de forma oficial el fiscal Raúl Garzón respecto al devenir de las audiencias.
La postergación de la indagatoria a Osvaldo Fassetta y las sospechas de la Fiscalía
Uno de los pasos procesales más esperados para esta semana era la declaración indagatoria de Fassetta, quien convivía con el principal sospechoso en la escena del crimen. Sin embargo, la audiencia debió ser postergada de manera momentánea. Según explicó su abogado defensor, Eduardo Javier Medina Allende, la prórroga se debió a que la defensa técnica aún no pudo acceder formalmente al expediente completo de la causa.
A pesar de este bache temporal, la fiscalía mantiene bajo estricta lupa el comportamiento de Fassetta. Existen fuertes sospechas de que el imputado colaboró activamente de manera posterior al femicidio para ocultar el cuerpo y desviar la atención de las autoridades.
Los tres ejes que complican a Fassetta:
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Movimientos sospechosos: Se analizan detalladamente sus registros de filmaciones y traslados en las horas posteriores a la desaparición de Agostina.
Comportamiento en la escena: Las pericias forenses buscan determinar su actividad dentro y fuera de la propiedad de Juan de Campillo al 800.
El vínculo con la familia: La Justicia rastrea e investiga los contactos y comunicaciones informales que el acusado mantuvo con la madre de la víctima antes de que se hallara el cuerpo.
Alerta por posibles nuevos cómplices
La hipótesis de que el femicida recibió asistencia para intentar lograr la impunidad gana terreno con el correr de las horas. La acumulación de informes periciales y el cruce de llamadas telefónicas abrieron nuevas líneas operativas para los investigadores.
En este escenario de máxima tensión, la Fiscalía del doctor Garzón dejó en claro que la lista de imputados no está cerrada. En los tribunales no se descarta dictar nuevas órdenes de detención en las próximas jornadas contra personas del entorno de los sospechosos que pudieron haber actuado como eslabones clave o colaboradores en el terrible deceso de Agostina Vega.