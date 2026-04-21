Femicidio en la zona Este: capturaron al presunto autor durante un allanamiento en Rivadavia
Se trata de Gabriel Trejo, quien era intensamente buscado por el femicidio de Carla Magallanes, quien fue hallada asesinada este martes en San Martín.
Policías de Investigaciones capturaron la tarde de este miércoles al presunto autor del femicidio de Carla Johanna Magallanes, la mujer de 36 años que fue hallada asesinada este martes en su casa de Montecaseros, San Martín. El sospechoso cayó durante un allanamiento en una vivienda de Rivadavia y fue puesto a disposición de la Justicia.
Fuentes policiales revelaron a MDZ que la medida fue desarrollada por personal de la Unidad Investigativa Departamental Rivadavia (UID) en un domicilio de calle Puebla, frente al barrio San José, en el distrito rivadaviense de Santa María de Oro.
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