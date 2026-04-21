Femicidio en la zona Este: capturaron al presunto autor durante un allanamiento en Rivadavia

Policías de Investigaciones capturaron la tarde de este miércoles al presunto autor del femicidio de Carla Johanna Magallanes, la mujer de 36 años que fue hallada asesinada este martes en su casa de Montecaseros, San Martín. El sospechoso cayó durante un allanamiento en una vivienda de Rivadavia y fue puesto a disposición de la Justicia.