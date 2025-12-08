Discutió con su esposa por las fiestas y se suicidó: la dramática tragedia en Las Cañitas

Un jubilado de la Prefectura Naval Argentina se quitó la vida este lunes en su casa de Las Cañitas tras una discusión con su esposa por las fiestas de fin de año.

Este sería el edificio donde ocurrió la tragedia tras una discusión por las fiestas de fin de año.

Un policía jubilado de 82 años se suicidó tras discutir con su esposa por las fiestas de fin de año. El hecho ocurrió este lunes en una casa ubicada en la zona de Las Cañitas, barrio porteño de Palermo. La víctima fue identificada como Pedro Gómez, personal retirado de la Prefectura Naval Argentina.

¿Cómo fue el hecho? De acuerdo al relato de María Venegas, esposa de la víctima, minutos antes había mantenido una discusión con su marido sobre los planes para las fiestas de fin de año. En medio de la tensión, Pedro Gómez se dirigió a su despacho dentro de la casa ubicada sobre la calle Huergo al 300, y fue así que disparó.

Tras esto, la mujer llamó rápidamente al servicio de emergencias. Al arribar al lugar, el personal policial solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia del SAME, pero los médicos que acudieron al domicilio constataron el fallecimiento del jubilado.

¿Quién era la víctima? Hasta el momento, se sabe que Pedro Gómez tenía 82 años y era personal retirado de la Prefectura Naval Argentina. Vivía en una casa de Las Cañitas junto a su esposa María Venegas.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una crisis o pensando en el suicidio, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida (CAS) llamando al 135 (línea gratuita y disponible las 24 horas) desde Capital y Buenos Aires. También podés contactar a los siguientes recursos: