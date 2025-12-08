Seis mitos que ya no se aplican cuando organizas las fiestas en tu hogar

Durante años nos enseñaron una forma "correcta" de celebrar las fiestas y de recibir invitados. Esforzarse por ser el anfitrión perfecto (o, en realidad, el invitado perfecto) en los hechos puede ser bastante agotador. Las cosas han cambiado y hoy la mejor fiesta de navidad y año nuevo es la que se disfruta, no la que se muestra.

Hoy, los expertos coinciden en que ya no hay que ser un anfitrión perfecto y que se puede dar espacio a la colaboración, la naturalidad y la comodidad. También a aceptar ayuda, flexibilizar el menú, comunicar límites y permitir que los invitados participen. ¿Por qué? Porque crea encuentros más humanos y menos estresantes.

Las normas también se actualizan: llegar unos minutos más tarde, irse temprano, compartir el trabajo en la cocina, dejar que los niños fluyan, o armar una barra de autoservicio son prácticas totalmente aceptadas. Celebrar no debería ser una carga, sino un momento de conexión genuina.

Noche de Navidad . Créditos: Future .

Los seis mitos son:

Los invitados no deberían tener que mover un dedo Los anfitriones deben cocinar todo ellos mismos Los invitados deben sentirse como en casa Llegar temprano es de buena educación y salir temprano es de mala educación. Los niños deben sentarse separados Los invitados deben esperar a que se les ofrezca una bebida

Recibir ayuda sin estrés y con estilo

Un buen anfitrión es aquel que está presente, que delega, que acepta ayuda y que entiende que los encuentros se construyen entre todos. La cocina compartida, los menús flexibles y la libertad de movimiento reemplazan al perfeccionismo agotador.

La estética del buen recibir hoy se define por la autenticidad. El lujo no está en la rigidez, sino en crear un ambiente en el que todos —incluido vos— puedan relajarse de verdad.

gran anfitrion

No es bueno que el anfitrión lo haga todo porque los invitados siempre quieren colaborar, es decir, sentirse parte de la celebración. Créditos: Future.

Las nuevas reglas para celebrar