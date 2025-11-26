La tendencia de Navidad que promete convertir tu casa en un cuento de hadas con muy pocos materiales

La decoración de tu hogar no puede pasar desapercibida. Te contamos cómo poner onda a tu casa con estos tres estilos en tendencia.

La Navidad es el momento perfecto para hacer cambios en la decoración del hogar. Si quieres convertirlo en un espacio lleno de encanto y personalidad, te contamos cuál tendencia de decoración es perfecta para celebrar creando un ambiente único que invite a todos a compartir y crear escenas inolvidables.

El canadian forest es la tendencia que más se impone en los hogares. Esta privilegia la belleza del invierno natural y está inspirada en los paisajes naturales con verdes profundos, blancos helados y plateados suaves. Los productos de esta moda tienen una estética serena y moderna, perfecta para quienes buscan un toque nórdico.

82f291ed6f605db5fab172c9953bc5f9 La tendencia nórdica se inspira en bosques, por eso su decoración está repleta de elementos de maderas y de colores cálidos. Pinterest. Otra tendencia que pisa fuerte es la So British que transforma cualquier salón en un cuento clásico inglés. Aquí se escogen colores cálidos donde los protagonistas son el rojo granate, el verde bosque y los destellos dorados. Para seguir esta tendencia solo tienes que poner cuadros tartán, lazos y detalles vintages en tu hogar.

Inspiración para seguir esta tendencia 5c17ae810033828ca8ec180eb96f9ca1 Esta tendencia recuerda la decoración de los hogares de las películas navideñas clásicas. Pinterest. 40a3661365d8a9ad85b562302bc6383a Más inspiración para tu hogar. Pinterest. Finalmente, se encuentra Sweet Christmas, que transforma tu casa en cuento navideño de la mano de colores pasteles. Esta es la tendencia perfecta para familias con niños y amantes de los colores soft que buscan una Navidad tierna y fantasiosa. En esta las protagonistas son las bolas con brillos o colores suaves.