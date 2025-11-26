La tendencia de Navidad que promete convertir tu casa en un cuento de hadas con muy pocos materiales
La decoración de tu hogar no puede pasar desapercibida. Te contamos cómo poner onda a tu casa con estos tres estilos en tendencia.
La Navidad es el momento perfecto para hacer cambios en la decoración del hogar. Si quieres convertirlo en un espacio lleno de encanto y personalidad, te contamos cuál tendencia de decoración es perfecta para celebrar creando un ambiente único que invite a todos a compartir y crear escenas inolvidables.
El canadian forest es la tendencia que más se impone en los hogares. Esta privilegia la belleza del invierno natural y está inspirada en los paisajes naturales con verdes profundos, blancos helados y plateados suaves. Los productos de esta moda tienen una estética serena y moderna, perfecta para quienes buscan un toque nórdico.
Otra tendencia que pisa fuerte es la So British que transforma cualquier salón en un cuento clásico inglés. Aquí se escogen colores cálidos donde los protagonistas son el rojo granate, el verde bosque y los destellos dorados. Para seguir esta tendencia solo tienes que poner cuadros tartán, lazos y detalles vintages en tu hogar.
Inspiración para seguir esta tendencia
Finalmente, se encuentra Sweet Christmas, que transforma tu casa en cuento navideño de la mano de colores pasteles. Esta es la tendencia perfecta para familias con niños y amantes de los colores soft que buscan una Navidad tierna y fantasiosa. En esta las protagonistas son las bolas con brillos o colores suaves.
Estos estilos de decoración buscan despertar el niño interior de todos para que conviertan cada rincón de su casa en un pequeño universo mágico lleno de su estilo. La Navidad es un momento para compartir con familia o amigos y decorar el hogar puede ser una gran actividad para pasar el tiempo.