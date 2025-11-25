Adiós bolas rojas y adornos verdes: la tendencia de decoración navideña que se impone en todos hogares

Hay nuevos imprescindibles de Navidad. La tendencia minimalista llegó hasta el arbolito y te contamos todo para decorar como un profesional.

La temporada navideña está muy cerca y eso significa que es hora de la decoración. Para quienes adoran armar el pinito de Navidad y estar a la moda, hay una tendencia minimalista que privilegia la simplicidad y elegancia que se adapta a casi cualquier rincón del hogar, y es muy fácil de seguir.

A diferencia de otros años, la nueva moda no es llenar de cosas cada habitación, sino cambiar pequeños detalles. La estilista Mar Gausachs (@mar_gausachs) aseguró que con tan solo armar un pequeño centro de mesa con ramas de abeto y velas puedes aportar un clima navideño sin dejar de lado la elegancia.

¿Cuál es la tendencia para el árbol de Navidad? En cuanto al pinito de Navidad, atrás quedaron esas decoraciones con muchos colores, sobre todo el rojo y el verde. La tendencia es llenar el árbol con luces y añadir ramas de tuya, abeto, magnolia y eucalipto, que pueden ser frescas, secas o artificiales. El objetivo es que el árbol parezca lo más natural posible.

Según la estilista, no colocar adornos puede ser una gran opción para quienes tienen muchas cosas en el salón y no quieren agregar ruido visual. Por eso recomienda hacer pequeñas decoraciones como en mesas agregando jarrones con ramas verdes o platos con cintas navideñas.