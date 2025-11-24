Adiós ténder: la tendencia para casa que ahorra metros, es súper práctica y se integra a cualquier lugar
En espacios pequeños cada centímetro cuenta. Si quieres dar un toque moderno a tu living pero sin perder funcionalidad, esta es la tendencia que te podría interesar.
Un tender clásico puede ser un estorbo, tanto visual como funcional. Estos elementos nos ayudan a mantener nuestro hogar ordenado, sin embargo, existe una tendencia que privilegia las soluciones inteligentes con diseños cuidados que te ayudan a aprovechar hasta el último metro del piso y la pared.
Muchos se despiden de aquellas estructuras rígidas de color plateado que durante años decoraron habitaciones y salas de estar. Hoy la estrella es la practicidad y los expertos en diseño de interior recomiendan tenders plegables, retráctiles, verticales o empotrados, que se integran a cualquier lugar sin robar protagonismo.
La tendencia que reemplaza el tender
El tender vertical con ruedas te ayuda a aprovechar la altura con varios niveles para colgar la ropa en tu casa. Sus ruedas permiten cambiarlo de lugar y ubicarlo donde menos moleste. Aunque no se pliega, su diseño es perfecto para colocar en balcones, livings o habitaciones pequeñas.
El tender empotrado es otra de las opciones que gana terreno en los hogares modernos. Queda oculto dentro de la pared y solo se nota cuando se desliza hacia afuera. Cerrado parece una repisa en la que puedes colocar objetos de decoración para que pase desapercibido, sin sacrificar el orden de tu living.
El tender extraíble del lavarropas convierte el espacio encima en una zona práctica de secado. El cajón se desliza fácilmente con varios tubos para colgar una mayor cantidad de ropa y vuelve a esconderse cuando ya terminó su función. Esta es una solución ideal para departamentos chicos donde la cocina, el living y la zona de lavado se mezclan.