Receta de croquetas de pollo españolas: cremosas por dentro y crujientes por fuera

Prepara esta receta paso a paso de croquetas de pollo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.

Candela Spann

La receta tradicional de croquetas de pollo nació como una forma ingeniosa de aprovechar restos de carne asada, convirtiendo sobras humildes en un plato gourmet apreciado en toda España y reconocido internacionalmente por

Esta receta de croquetas de pollo españolas combina tradición, sabor y una textura cremosa irresistible en cada bocado. Es una receta perfecta para aprovechar restos de pollo asado y transformarlos en un plato elegante y casero. Su crujiente exterior dorado contrasta con un interior suave, aromático y lleno de matices que conquistan cualquier paladar exigente.

Cada familia tiene su propia receta secreta de croquetas de pollo, variando en especias, tipo de leche o tiempo de reposo, lo que hace que ninguna croqueta sea exactamente igual a otra.
Ingredientes para unas croquetas de pollo perfectas

Rinde 20 croquetas.

  • 300 g de pollo cocido desmenuzado
  • 1 litro de leche entera
  • 80 g de mantequilla
  • 80 g de harina de trigo
  • 1 cebolla pequeña picada
  • Nuez moscada al gusto
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • 2 huevos
  • 200 g de pan rallado
  • Aceite vegetal para freír

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Sofríe la cebolla en la mantequilla a fuego medio hasta que esté transparente.

2- Añade la harina y cocina durante dos minutos, removiendo constantemente.

3- Incorpora poco a poco la leche caliente, mezclando hasta obtener una bechamel espesa y sin grumos.

4- Agrega el pollo desmenuzado, sal, pimienta y nuez moscada. Cocina cinco minutos más.

5- Vierte la mezcla en una bandeja y deja enfriar completamente en refrigeración.

6- Forma las croquetas con las manos.

7- Pásalas por huevo batido y luego por pan rallado.

8- Fríe en aceite caliente hasta que estén doradas.

9- Escurre sobre papel absorbente y sirve caliente.

Aunque parezca simple, dominar una buena receta de croquetas requiere técnica, ya que el equilibrio perfecto entre bechamel cremosa y rebozado crujiente es considerado un verdadero arte culinario en la gastronomía española
De la cocina a la mesa

Esta receta de croquetas de pollo españolas es un claro ejemplo de cómo la cocina tradicional puede transformar ingredientes simples en un manjar sofisticado y reconfortante. Las croquetas son una opción ideal para reuniones familiares, celebraciones o simplemente para consentirte con algo especial. Prepararlas requiere paciencia, pero el resultado compensa cada minuto invertido. Además, esta receta permite múltiples variaciones, como añadir hierbas frescas o queso rallado, adaptándose a diferentes gustos sin perder su esencia auténtica y casera que conquista a grandes y pequeños. ¡A disfrutar!

