Receta de croquetas de pollo españolas: cremosas por dentro y crujientes por fuera
Prepara esta receta paso a paso de croquetas de pollo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de croquetas de pollo españolas combina tradición, sabor y una textura cremosa irresistible en cada bocado. Es una receta perfecta para aprovechar restos de pollo asado y transformarlos en un plato elegante y casero. Su crujiente exterior dorado contrasta con un interior suave, aromático y lleno de matices que conquistan cualquier paladar exigente.
Ingredientes para unas croquetas de pollo perfectas
Rinde 20 croquetas.
- 300 g de pollo cocido desmenuzado
- 1 litro de leche entera
- 80 g de mantequilla
- 80 g de harina de trigo
- 1 cebolla pequeña picada
- Nuez moscada al gusto
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- 2 huevos
- 200 g de pan rallado
- Aceite vegetal para freír
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Sofríe la cebolla en la mantequilla a fuego medio hasta que esté transparente.
2- Añade la harina y cocina durante dos minutos, removiendo constantemente.
3- Incorpora poco a poco la leche caliente, mezclando hasta obtener una bechamel espesa y sin grumos.
4- Agrega el pollo desmenuzado, sal, pimienta y nuez moscada. Cocina cinco minutos más.
5- Vierte la mezcla en una bandeja y deja enfriar completamente en refrigeración.
6- Forma las croquetas con las manos.
7- Pásalas por huevo batido y luego por pan rallado.
8- Fríe en aceite caliente hasta que estén doradas.
9- Escurre sobre papel absorbente y sirve caliente.
De la cocina a la mesa
Esta receta de croquetas de pollo españolas es un claro ejemplo de cómo la cocina tradicional puede transformar ingredientes simples en un manjar sofisticado y reconfortante. Las croquetas son una opción ideal para reuniones familiares, celebraciones o simplemente para consentirte con algo especial. Prepararlas requiere paciencia, pero el resultado compensa cada minuto invertido. Además, esta receta permite múltiples variaciones, como añadir hierbas frescas o queso rallado, adaptándose a diferentes gustos sin perder su esencia auténtica y casera que conquista a grandes y pequeños. ¡A disfrutar!