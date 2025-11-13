Receta de flautas de pollo: crujientes, deliciosas y fáciles de preparar
Prepara esta receta paso a paso de flautas de pollo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de flautas de pollo es un clásico de la cocina mexicana, crujiente por fuera y sabrosa por dentro. Se elabora con tortillas de maíz rellenas de pollo deshebrado, fritas hasta dorar y servidas con crema, queso y salsa. Perfectas para compartir en familia o disfrutar como antojito tradicional.
Ingredientes para unas flautas de pollo perfectas
Rinde 4 porciones.
- 12 tortillas de maíz.
- 2 pechugas de pollo cocidas y deshebradas.
- 1 taza de crema.
- 1 taza de queso rallado.
- 1 taza de lechuga picada.
- 1 tomate en rodajas.
- 1 taza de aceite para freír.
- Salsa verde o roja al gusto.
- Sal y pimienta al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Calienta ligeramente las tortillas para que sean más flexibles.
2- Coloca una porción de pollo deshebrado en cada tortilla y enróllalas firmemente.
3- Asegura las flautas con un palillo si es necesario.
4- Calienta el aceite en una sartén y fríe las flautas hasta que estén doradas y crujientes.
5- Retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
6- Sirve las flautas con crema, queso rallado, lechuga, tomate y salsa al gusto.
De la cocina a la mesa
Las flautas de pollo son una receta emblemática de la gastronomía mexicana, ideal para quienes buscan una mezcla perfecta de texturas. Su relleno suave contrasta con la tortilla crujiente, creando una explosión de sabor en cada bocado. Esta receta es muy versátil, ya que puede adaptarse con diferentes carnes o incluso versiones vegetarianas. Además, es una excelente opción para reuniones, fiestas o simplemente disfrutar de una cena tradicional mexicana llena de color y sabor. ¡A disfrutar!