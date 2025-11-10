Crema chantilly casera: la receta más rica y versátil para tus dulces
El secreto de la pastelería casera. Una receta fácil para lograr una chantilly firme, cremosa y con el punto justo de dulzura.
Esta receta de crema chantilly es un clásico de la repostería que nunca pasa de moda. Con apenas tres ingredientes, podés lograr una crema suave, aireada y deliciosa para acompañar frutas, tortas o postres. Esta versión casera es muy fácil de hacer, solo necesitás una buena batidora y un par de tips para que te quede perfecta y bien firme.
Rinde: 2 tazas (aproximadamente 4 porciones)
Ingredientes para una crema perfecta
200 cc de crema de leche fría (mínimo 35% de grasa).
2 cucharadas de azúcar glass o común.
1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Guardá la crema y el bowl en la heladera unos 15 minutos antes de comenzar; todo debe estar bien frío para que monte correctamente.
2. Verté la crema de leche en el bowl y empezá a batir a velocidad media.
3. Cuando comience a espesar, agregá el azúcar de a poco en forma de lluvia.
4. Añadí la esencia de vainilla si querés darle un toque aromático.
5. Seguí batiendo hasta que la crema forme picos firmes y se vea aireada, pero sin pasarte: si batís de más, se corta y se convierte en manteca.
6. Usála enseguida o guardála tapada en la heladera hasta el momento de servir.
La crema chantilly se conserva en la heladera hasta 48 horas, bien tapada. Si se baja un poco, podés volver a batirla unos segundos. Su origen se atribuye a la ciudad francesa de Chantilly, famosa por su repostería fina. En Argentina, esta receta es infaltable en postres clásicos como la frutilla con crema o el pionono dulce. ¡Simplemente deliciosa!.