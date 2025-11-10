Crema chantilly casera: la receta más rica y versátil para tus dulces

Esta receta de crema chantilly es un clásico de la repostería que nunca pasa de moda. Con apenas tres ingredientes, podés lograr una crema suave, aireada y deliciosa para acompañar frutas , tortas o postres . Esta versión casera es muy fácil de hacer, solo necesitás una buena batidora y un par de tips para que te quede perfecta y bien firme.

1. Guardá la crema y el bowl en la heladera unos 15 minutos antes de comenzar; todo debe estar bien frío para que monte correctamente.

En esta receta, la clave del éxito es que la crema esté bien fría: si no, no monta y queda líquida.

Dale un toque único a tus recetas con esta crema

2. Verté la crema de leche en el bowl y empezá a batir a velocidad media.

3. Cuando comience a espesar, agregá el azúcar de a poco en forma de lluvia.

4. Añadí la esencia de vainilla si querés darle un toque aromático.

5. Seguí batiendo hasta que la crema forme picos firmes y se vea aireada, pero sin pasarte: si batís de más, se corta y se convierte en manteca.

6. Usála enseguida o guardála tapada en la heladera hasta el momento de servir.

Todas tus preparaciones quedarán increíbles La receta original solo llevaba crema y azúcar, pero hoy se le suele agregar vainilla o licores para darle un toque distinto. Shutterstock

La crema chantilly se conserva en la heladera hasta 48 horas, bien tapada. Si se baja un poco, podés volver a batirla unos segundos. Su origen se atribuye a la ciudad francesa de Chantilly, famosa por su repostería fina. En Argentina, esta receta es infaltable en postres clásicos como la frutilla con crema o el pionono dulce. ¡Simplemente deliciosa!.