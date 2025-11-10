Receta de cordero a la miel: el plato andaluz más tierno y aromático

Esta receta de cordero a la miel es una exquisitez de la cocina andaluza que combina lo salado y lo dulce en perfecta armonía. Inspirada en la tradición árabe, esta receta destaca por su carne tierna y su salsa caramelizada con miel y especias , ideal para ocasiones especiales o comidas familiares.

Esta receta proviene de la influencia andalusí, donde era común combinar carnes con miel y especias para lograr sabores agridulces.

1- Salpimienta los trozos de cordero y dóralos en una cazuela con aceite de oliva hasta que estén bien sellados. Retira y reserva.

2- En la misma cazuela, sofríe las cebollas picadas y los ajos laminados hasta que se doren ligeramente.

3- Añade el comino, la canela y mezcla para que las especias suelten su aroma.

4- Incorpora el vino blanco y deja que se evapore el alcohol durante unos minutos.

5- Agrega el caldo de carne, la miel y el romero. Remueve bien para integrar todos los sabores.

6- Vuelve a colocar el cordero en la cazuela, tapa y cocina a fuego lento durante 1 hora y 30 minutos, removiendo ocasionalmente.

7- Si la salsa reduce demasiado, añade un poco más de caldo.

8- Cuando la carne esté tierna y la salsa espesa, rectifica la sazón y retira del fuego.

9- Sirve caliente acompañado de cuscús, arroz blanco o patatas asadas.

La miel no solo aporta dulzor, sino que ayuda a caramelizar la salsa, dando a la receta un color dorado y un sabor único.

De la cocina a la mesa

El cordero a la miel es una receta que combina la herencia árabe con el toque rústico de la cocina española. La dulzura de la miel equilibra el sabor intenso del cordero, mientras las especias aportan un aroma inconfundible. Es un plato que invita a disfrutar con calma y a saborear cada matiz. Perfecto para una comida festiva, conserva el espíritu de las antiguas recetas del sur de España. Al servirlo, la carne se deshace fácilmente y la salsa brilla con un tono dorado irresistible, recordando que la simplicidad y el tiempo son los secretos del buen cocinar. ¡A disfrutar!