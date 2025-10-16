Alegrías de amaranto mexicanas: la receta tradicional más saludable y deliciosa
Prepara esta receta paso a paso de alegrías de amaranto, perfectas para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.
Esta receta es una de las más emblemáticas de los dulces tradicionales mexicanos. Las alegrías de amaranto combinan el sabor natural de las semillas de amaranto con miel o piloncillo, dando como resultado un postre nutritivo, energético y delicioso. Es perfecto para disfrutar en cualquier momento del día.
Ingredientes para unas alegrías de amaranto perfectas
Rinde: 8 porciones
- 2 tazas de amaranto reventado.
- ½ taza de miel de abeja o jarabe de piloncillo.
- ¼ taza de azúcar morena (opcional).
- ¼ taza de pasas o arándanos secos.
- ¼ taza de semillas de calabaza o nueces picadas..
- 1 cucharadita de vainilla.
- Aceite vegetal (para engrasar el molde).
Paso a paso ¡muy fácil!
- Coloca la miel y el azúcar en una cacerola a fuego medio. Cocina hasta que se disuelva y se forme un jarabe espeso.
- Agrega la vainilla y mezcla bien.
- Incorpora el amaranto reventado y las semillas o frutos secos. Mezcla rápidamente hasta integrar todo.
- Engrasa un molde con un poco de aceite vegetal.
- Vierte la mezcla en el molde y presiona con una cuchara o espátula para compactarla.
- Deja enfriar a temperatura ambiente durante 30 minutos.
- Corta en cuadros o barras y guarda en un recipiente hermético.
De la cocina a la mesa
Las alegrías de amaranto mexicanas son un dulce que combina nutrición, tradición y sabor. Su preparación sencilla y sus ingredientes naturales las convierten en una opción ideal para grandes y pequeños. Además, simbolizan la unión entre lo ancestral y lo saludable, manteniendo vivo uno de los sabores más auténticos de México. ¡A disfrutar!