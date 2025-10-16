Receta fácil de natillas españolas con sabor a hogar

Esta receta tradicional española es uno de los postres más queridos en los hogares de España. Las natillas caseras combinan leche, yema de huevo y azúcar para crear una crema suave y delicada. Su sabor sutil y su textura cremosa las convierten en un dulce irresistible y reconfortante.

La receta de las natillas surgió en conventos españoles durante la Edad Media, donde las monjas aprovechaban las yemas de huevo que sobraban tras usar las claras para otros postres o para clarificar vinos.

Paso a paso ¡muy fácil!

En una olla, calienta la leche con la rama de canela y la cáscara de limón sin dejar que hierva. En un bol, mezcla las yemas con el azúcar y la maicena hasta obtener una crema homogénea. Retira la canela y el limón de la leche caliente. Agrega poco a poco la leche a la mezcla de yemas, batiendo constantemente. Lleva la mezcla nuevamente a fuego bajo y remueve hasta que espese (sin hervir). Retira del fuego y reparte en cuencos individuales. Deja enfriar y decora con una galleta María y canela en polvo antes de servir.

En sus inicios, las natillas no llevaban maicena; se espesaban solo con las yemas y una cocción lenta, lo que daba una textura más ligera y cremosa. En sus inicios, las natillas no llevaban maicena; se espesaban solo con las yemas y una cocción lenta, lo que daba una textura más ligera y cremosa. ¡Disfruta haciendo esta receta! Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las natillas caseras españolas son un postre sencillo pero lleno de historia y tradición. Su textura suave y su aroma a canela evocan los sabores del hogar y la infancia. Prepararlas en casa es un gesto de cariño que mantiene viva una receta que ha pasado de generación en generación, endulzando mesas y corazones por igual. ¡A disfrutar!