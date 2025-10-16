Receta fácil de natillas españolas con sabor a hogar
Prepara esta receta paso a paso de natillas, perfectas para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
Esta receta tradicional española es uno de los postres más queridos en los hogares de España. Las natillas caseras combinan leche, yema de huevo y azúcar para crear una crema suave y delicada. Su sabor sutil y su textura cremosa las convierten en un dulce irresistible y reconfortante.
Ingredientes para unas natillas perfectas
Rinde: 6 porciones
- 1 litro de leche entera.
- 6 yemas de huevo.
- 150 g de azúcar.
- 1 cucharada de maicena.
- 1 rama de canela.
- 1 trozo de cáscara de limón.
- Canela en polvo para decorar.
- Galletas María (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
- En una olla, calienta la leche con la rama de canela y la cáscara de limón sin dejar que hierva.
- En un bol, mezcla las yemas con el azúcar y la maicena hasta obtener una crema homogénea.
- Retira la canela y el limón de la leche caliente.
- Agrega poco a poco la leche a la mezcla de yemas, batiendo constantemente.
- Lleva la mezcla nuevamente a fuego bajo y remueve hasta que espese (sin hervir).
- Retira del fuego y reparte en cuencos individuales.
- Deja enfriar y decora con una galleta María y canela en polvo antes de servir.
De la cocina a la mesa
Las natillas caseras españolas son un postre sencillo pero lleno de historia y tradición. Su textura suave y su aroma a canela evocan los sabores del hogar y la infancia. Prepararlas en casa es un gesto de cariño que mantiene viva una receta que ha pasado de generación en generación, endulzando mesas y corazones por igual. ¡A disfrutar!