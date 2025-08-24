Receta express de torta de ricota: pocos ingredientes, un gran sabor
Receta de torta de ricota clásica, cremosa y fácil de preparar. Ideal para el té o el postre, con un sabor suave que encanta a todos.
Esta receta de torta de ricota combina una base crocante con un relleno suave y cremoso. Es perfecta para quienes disfrutan de los postres tradicionales y buscan una preparación que luzca tan bien como sabe. Ideal para acompañar el café o servir como postre en reuniones familiares.
La torta de ricota es una de esas preparaciones que evocan cocina casera, tardes tranquilas y aromas dulces recién horneados. La versión con enrejado por encima no solo le da un toque visual atractivo, sino que también aporta textura y contraste al relleno cremoso. Este tipo de masa se conoce como masa quebrada o masa frola, y se elabora con manteca, azúcar, huevos y harina. El enrejado se forma con tiras finas de masa, que se colocan cruzadas sobre el relleno antes de hornear.
La torta de ricota con enrejado es versátil. Puedes aromatizar la masa con ralladura de limón o esencia de vainilla y enriquecer el relleno con pasas, chips de chocolate o cáscaras confitadas. La clave del éxito está en el equilibrio entre la base crujiente y el relleno húmedo, que debe estar bien escurrido para evitar que la torta se humedezca demasiado.
Es ideal para prepararla con antelación, ya que gana sabor con el paso de las horas. Además, es una excelente opción para transportar o regalar, ya que se conserva firme y no necesita refrigeración inmediata. A continuación, te explicamos cómo hacer esta torta paso a paso, con ingredientes accesibles y técnicas simples.
Ingredientes
Para la masa: harina 0000 300 g, manteca fría 150 g, azúcar 100 g, huevo 1, yema 1, esencia de vainilla 1 cucharadita, ralladura de 1 limón, polvo de hornear 1 cucharadita.
Para el relleno: ricota 500 g, azúcar 120 g, huevos 2, ralladura de 1 limón, esencia de vainilla 1 cucharadita, fécula de maíz 1 cucharada, pasas (opcional) 2 cucharadas.
Para la terminación: azúcar glass para espolvorear (opcional), huevo batido para pincelar.
Desarrollo paso a paso pr que prepares torta de ricota
- Coloca la harina en un bol junto con el polvo de hornear, el azúcar y la ralladura de limón. Añade la manteca fría cortada en cubos y desmenuza con los dedos o con un cortapastas hasta lograr una textura arenosa. Agrega el huevo, la yema y la esencia de vainilla. Une sin amasar demasiado hasta formar una masa suave. Divide la masa en dos partes: una más grande para la base y otra más pequeña para el enrejado. Envuelve ambas en film y lleva a la heladera durante 30 minutos.
- Coloca la ricota en un bol y mezcla con el azúcar. Agrega los huevos, la ralladura de limón, la esencia de vainilla y la fécula de maíz. Integra todo con una espátula o batidor de mano hasta obtener una mezcla homogénea. Si deseas, incorpora pasas previamente hidratadas y escurridas. La mezcla debe quedar espesa y sin exceso de líquido. Si la ricota está muy húmeda, escúrrela previamente usando un colador fino.
- Precalienta el horno a 170°C. Engrasa y enharina un molde redondo desmontable de unos 22 a 24 cm de diámetro. Estira la porción grande de masa sobre una superficie ligeramente enharinada y cubre la base y los bordes del molde. Vierte el relleno y distribúyelo de manera pareja con una espátula.
- Estira la masa restante y corta tiras delgadas con un cuchillo o cortapasta liso o rizado. Coloca las tiras sobre el relleno formando un enrejado: primero en un sentido y luego cruzándolas en el otro. Presiona suavemente los extremos para que se adhieran al borde de la masa base. Pincela con huevo batido para que se dore al hornearse.
- Lleva al horno durante 45 a 55 minutos, hasta que la masa esté dorada y el relleno se vea firme. Si es necesario, cubre con papel aluminio a mitad de la cocción para evitar que se dore demasiado. Retira del horno y deja enfriar completamente antes de desmoldar. Una vez fría, espolvorea con azúcar glass si lo deseas.
De la cocina a tu mesa
La torta de ricota combina la suavidad del relleno con la textura firme de la masa, logrando un equilibrio perfecto entre lo cremoso y lo crocante. Es una torta versátil que se adapta a distintos momentos del día: desayuno, merienda o postre. Puede conservarse en la heladera por varios días o incluso congelarse en porciones.
Si bien su aspecto puede parecer sofisticado, su preparación es sencilla y no requiere técnicas avanzadas. Es importante usar ingredientes frescos, especialmente una buena ricota bien escurrida, y respetar los tiempos de frío para trabajar la masa con facilidad. ¡Y a disfrutar!