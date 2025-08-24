Receta express de torta de ricota: pocos ingredientes, un gran sabor

Receta de torta de ricota clásica, cremosa y fácil de preparar. Ideal para el té o el postre, con un sabor suave que encanta a todos.

Esta receta de torta de ricota combina una base crocante con un relleno suave y cremoso. Es perfecta para quienes disfrutan de los postres tradicionales y buscan una preparación que luzca tan bien como sabe. Ideal para acompañar el café o servir como postre en reuniones familiares.

La torta de ricota es una de esas preparaciones que evocan cocina casera, tardes tranquilas y aromas dulces recién horneados. La versión con enrejado por encima no solo le da un toque visual atractivo, sino que también aporta textura y contraste al relleno cremoso. Este tipo de masa se conoce como masa quebrada o masa frola, y se elabora con manteca, azúcar, huevos y harina. El enrejado se forma con tiras finas de masa, que se colocan cruzadas sobre el relleno antes de hornear.

La torta de ricota con enrejado es versátil. Puedes aromatizar la masa con ralladura de limón o esencia de vainilla y enriquecer el relleno con pasas, chips de chocolate o cáscaras confitadas. La clave del éxito está en el equilibrio entre la base crujiente y el relleno húmedo, que debe estar bien escurrido para evitar que la torta se humedezca demasiado.

Es ideal para prepararla con antelación, ya que gana sabor con el paso de las horas. Además, es una excelente opción para transportar o regalar, ya que se conserva firme y no necesita refrigeración inmediata. A continuación, te explicamos cómo hacer esta torta paso a paso, con ingredientes accesibles y técnicas simples.

La receta de torta de ricota tiene raíces italianas, especialmente en la cocina del sur de Italia y Sicilia.