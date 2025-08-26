Receta de galletas rellenas de crema de chocolate que todos amarán.
Esta receta de galletas rellenas de crema de chocolate permite preparar postres caseros crujientes y suaves que encantan a toda la familia.
Esta receta de galletas rellenas de crema de chocolate es ideal para quienes disfrutan de un dulce casero que combina lo mejor de dos mundos: la crocancia de una galleta dorada y el interior suave y cremoso de un relleno de chocolate irresistible. Fácil, versátil y perfecta para compartir en cualquier ocasión.
Las galletas rellenas son un clásico que nunca pasa de moda. Aunque existen versiones comerciales muy populares, prepararlas en casa tiene un encanto especial: puedes elegir la intensidad del chocolate, controlar la calidad de los ingredientes y, además, disfrutar del proceso de amasado, horneado y relleno. Lo mejor de esta preparación es que no requiere técnicas complejas, y el resultado sorprende a grandes y chicos por igual.
Estas galletas pueden servirse como postre, como merienda o incluso acompañadas de un café o té en la sobremesa. Además, admiten variaciones: puedes darles un toque de vainilla, agregarles frutos secos al relleno o incluso jugar con diferentes coberturas. Con una base sencilla de mantequilla, azúcar, harina y un relleno suave de chocolate, lograrás un bocado equilibrado, delicado y muy sabroso. Prepararlas también es una excelente actividad para compartir en familia, ya que los más pequeños disfrutan moldeando las galletas y ayudando a rellenarlas.
En definitiva, unas galletas caseras rellenas de chocolate no solo conquistan por su sabor, sino también porque transmiten cariño y dedicación en cada mordisco.
Ingredientes
Harina común (300 g), mantequilla blanda (150 g), azúcar (120 g), huevo (1), esencia de vainilla (1 cucharadita), polvo de hornear (1 cucharadita), sal fina (1 pizca), chocolate negro o con leche (150 g), nata o crema de leche (80 ml), mantequilla (20 g para el relleno).
Desarrollo paso a paso de galletas rellenas de crema de chocolate
- Coloca el chocolate troceado en un bol resistente al calor. Calienta la nata hasta que casi hierva y viértela sobre el chocolate. Mezcla hasta obtener una crema homogénea y brillante. Incorpora 20 g de mantequilla y mezcla bien. Lleva a la nevera durante 1 hora para que adquiera consistencia.
- En un bol grande, bate la mantequilla blanda con el azúcar hasta obtener una crema clara y esponjosa. Esto dará a las galletas una textura ligera y agradable.
- Agrega el huevo y la esencia de vainilla, batiendo bien hasta integrar completamente los ingredientes.
- En otro recipiente, mezcla la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Añade poco a poco esta mezcla seca al batido de mantequilla, integrando suavemente con una espátula hasta obtener una masa homogénea.
- Envuelve la masa en papel film y deja reposar en la nevera durante 30 minutos. Este paso es fundamental para que la masa se maneje con facilidad y las galletas mantengan su forma al hornearse.
- Precalienta el horno a 180 °C. Estira la masa sobre una superficie enharinada hasta obtener un grosor de 4 mm. Con un cortador redondo o la boca de un vaso, corta discos de masa.
- Coloca los discos en una bandeja con papel de hornear. Lleva al horno durante 10–12 minutos o hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Retira y deja enfriar sobre una rejilla.
- Una vez frías, toma una galleta, coloca una cucharadita de crema de chocolate en el centro y cúbrela con otra galleta, presionando suavemente para que el relleno se distribuya.
- Puedes espolvorear azúcar glass sobre las galletas ya armadas o sumergir parcialmente una de las caras en chocolate derretido para darles un acabado más vistoso.
De la cocina a tu mesa
Deja que las galletas reposen unos minutos en la nevera para que el relleno se asiente. Guárdalas en un recipiente hermético; se conservan bien durante 3 a 4 días, manteniendo su sabor y frescura.
Las galletas rellenas de crema de chocolate son un ejemplo perfecto de cómo una preparación sencilla puede transformarse en un placer inolvidable. La combinación de una galleta dorada y ligeramente crujiente con un relleno suave y untuoso de chocolate logra un equilibrio que siempre deja con ganas de más. Prepararlas en casa no solo garantiza frescura y calidad, sino también la posibilidad de personalizarlas al gusto de cada familia, desde elegir el tipo de chocolate hasta jugar con las formas y decoraciones. ¡Y a disfrutar!.