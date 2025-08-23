Receta dulce y simple: galletas con centro de mermelada.

Receta de galletas con centro de mermelada: dulces, suaves y perfectas para compartir. Fáciles de hacer y con un toque frutal que encanta a todos.

Esta receta de galletas con centro de mermelada es perfecta para quienes buscan un dulce simple, tierno y lleno de sabor. Con una masa suave y mantecosa y un corazón frutal, estas galletas caseras son ideales para acompañar una taza de té, regalar o disfrutar en familia.

Las galletas con centro de mermelada son un clásico de la repostería casera que nunca pasa de moda. Se caracterizan por su textura tierna y su sabor equilibrado entre lo dulce de la masa y la acidez suave de la mermelada. Estas galletas con centro de mermelada es muy fácil de preparar y no requiere ingredientes complejos ni utensilios especiales, lo que la hace ideal tanto para principiantes como para quienes ya tienen experiencia en la cocina.

Estas galletas son conocidas en muchas culturas, y existen numerosas versiones: algunas llevan frutos secos, otras son aromatizadas con cítricos, y algunas se preparan con harina de almendras o con manteca vegetal. Sin embargo, esta versión es la más tradicional y sencilla: una masa de manteca suave, sabor vainilla, y una pequeña cavidad rellena con mermelada del sabor que prefieras.

Puedes usar mermelada de frutilla, damasco, frambuesa, ciruela o incluso combinaciones caseras. El resultado siempre será un bocado suave, sabroso y con una presentación atractiva. Además, son ideales para conservar en frascos o cajas herméticas, por lo que también son una buena opción como regalo comestible.

Son tan ricas y vistosas que son ideales para regalar. La receta de galletas con centro de mermelada se originó en Europa Central y se popularizó por su aspecto decorativo. Shutterstock Ingredientes Manteca (a temperatura ambiente) 120 g, glass 80 g, huevo 1 unidad, esencia de vainilla 1 cucharadita, harina 0000 200 g, polvo de hornear 1 cucharadita, sal 1 pizca, mermelada (frutilla, frambuesa, damasco, etc.) 100 g aproximadamente.