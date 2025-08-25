Presenta:

Napsix

|

Receta

Receta de mermelada de manzana sin azúcar ideal para diabéticos

Receta de mermelada de manzana sin azúcar fácil, natural y deliciosa, perfecta para acompañar tostadas, yogur o postres sin culpa.

Napsix

Receta de mermelada de manzana sin azúcar para desayunos saludables.

Receta de mermelada de manzana sin azúcar para desayunos saludables.

Shutterstock

Esta receta de mermelada de manzana sin azúcar es ideal para quienes buscan opciones más naturales y ligeras. Prepararla en casa es sencillo, económico y garantiza un resultado delicioso y sin conservantes. Perfecta para untar en pan, acompañar postres o disfrutar con yogur natural.

La mermelada casera tiene un encanto especial. No solo permite aprovechar frutas de temporada, sino también controlar los ingredientes y adaptar el sabor a tus preferencias. Es una excelente alternativa para quienes desean reducir el consumo de azúcares refinados sin renunciar al placer de un buen desayuno o merienda. En lugar de azúcar, se utilizan endulzantes naturales como el dátil o simplemente el dulzor de la fruta madura. Además, la manzana contiene pectina natural, lo que ayuda a lograr una textura espesa sin necesidad de aditivos industriales.

Te Podría Interesar

El secreto para obtener una buena mermelada sin azúcar está en elegir manzanas maduras y de sabor naturalmente dulce, como las manzanas Fuji, Gala o Golden. Estas variedades aportan una textura suave y un gusto equilibrado. También es importante cocinar a fuego bajo, remover con frecuencia y conservar la mezcla en frascos esterilizados para prolongar su durabilidad.

Deliciosa esta mermelada de manzana sin azúcar.
Preparar una receta de mermelada de manzana sin azúcar casera permite aprovechar manzanas muy maduras que ya no se consumirían frescas.

Preparar una receta de mermelada de manzana sin azúcar casera permite aprovechar manzanas muy maduras que ya no se consumirían frescas.

Ingredientes

Manzanas maduras (rojas o dulces), 1 kg, Limón, jugo de 1 unidad, Agua, 200 ml, Dátiles sin carozo, 6 unidades (opcional), Canela en polvo, ½ cucharadita (opcional).

Desarrollo paso a paso para que prepares mermelada de manzana sin azúcar

  1. Comienza por lavar bien las manzanas para eliminar cualquier residuo. Luego, pélalas, retira el centro y las semillas, y córtalas en cubos pequeños. Esto ayudará a que se cocinen más rápido y de forma uniforme.
  2. Si decides usar dátiles como endulzante natural, colócalos en un recipiente con agua tibia durante unos 15 minutos para ablandarlos. Luego escúrrelos y pícalos finamente o tritúralos con una pequeña parte del agua de cocción. Si prefieres que la receta no tenga ningún tipo de endulzante adicional, puedes omitir este paso.
  3. Coloca las manzanas en una cacerola grande. Agrega el jugo de limón y el agua. Lleva a fuego medio-bajo y cocina durante 20 a 30 minutos, removiendo con frecuencia. Las manzanas deben ablandarse completamente hasta deshacerse fácilmente al presionarlas con una cuchara.
  4. Una vez que las manzanas estén bien cocidas, utiliza un pisa papas o una batidora de mano para triturar la mezcla, según la textura que prefieras: puede quedar completamente lisa o con pequeños trozos.
  5. Incorpora los dátiles picados o triturados a la mezcla y continúa cocinando durante 10 minutos más, revolviendo constantemente para que no se pegue. Si decides usar canela, agrégala en este momento.
  6. Cocina la preparación a fuego bajo, sin tapa, hasta que alcance la consistencia deseada. Esto puede llevar otros 20 a 30 minutos. Remueve con frecuencia para evitar que se pegue en el fondo de la olla.
  7. Para comprobar si la mermelada está lista, coloca una pequeña cantidad sobre un plato frío. Si no se desliza fácilmente al inclinar el plato y tiene una textura espesa, está lista.
  8. Mientras la mermelada aún esté caliente, colócala en frascos previamente esterilizados. Llena hasta el borde, cierra bien y colócalos boca abajo durante unos minutos para crear vacío. Luego deja enfriar completamente a temperatura ambiente.
  9. Una vez fría, guarda la mermelada en la nevera. Dura hasta tres semanas refrigerada o varios meses si está envasada al vacío correctamente. Una vez abierto el frasco, consúmelo en un plazo de 10 a 14 días.
La manzana contiene pectina naturalmente lo que va a quedar espesa.
Una receta de mermelada de manzana sin azúcar bien conservada puede durar varios meses sin perder sabor ni textura.

Una receta de mermelada de manzana sin azúcar bien conservada puede durar varios meses sin perder sabor ni textura.

De la cocina a tu mesa

La receta de mermelada de manzana sin azúcar es una excelente opción para quienes desean degustar un desayuno o merienda natural, sin ingredientes artificiales ni conservantes. Con solo unos pocos pasos y usando frutas maduras, es posible lograr un sabor suave, con textura agradable y muy versátil. Puedes utilizar esta mermelada para untar pan integral, rellenar tartas, acompañar postres o incluso como topping para yogur o avena. Además, al no tener azúcar refinada, es ideal para quienes siguen una dieta más saludable o buscan alternativas dulces sin excesos. Prepararla en casa no solo es fácil, también es una manera de cuidar lo que consumes sin perder el placer del sabor. ¡Y a disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas