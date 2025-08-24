Receta de galletas de miel para principiantes: rápida y simple

Esta receta de galletas de miel es perfecta para quienes buscan una opción casera, simple y reconfortante. Con ingredientes básicos y un proceso sencillo, podrás preparar unas galletas suaves, doradas y aromáticas que combinan a la perfección con una taza de té , café o leche .

Las galletas de miel tienen un lugar especial en la cocina casera gracias a su textura tierna y su sabor cálido y delicado. La miel aporta dulzura natural , humedad y un color dorado característico que las hace irresistibles. No solo son fáciles de preparar, sino que también es ideal para toda ocasión: meriendas, desayunos o para compartir en reuniones familiares.

Una de las grandes ventajas de las galletas de miel es su versatilidad. Puedes hacerlas más crujientes si las horneas unos minutos más, o conservarlas blanditas si prefieres una textura más suave. Además, puedes personalizarlas añadiendo canela , jengibre en polvo, ralladura de naranja o incluso frutos secos picados. También son una excelente opción para regalar, ya que se conservan bien por varios días si se almacenan en un recipiente hermético.

La receta de galletas de miel se remonta a siglos atrás, cuando la miel era el principal endulzante natural.

Harina 0000 300 g, manteca a temperatura ambiente 100 g, azúcar 80 g, miel líquida 100 g, huevo 1, polvo de hornear 1 cucharadita, bicarbonato de sodio ½ cucharadita, esencia de vainilla 1 cucharadita, sal una pizca.

Desarrollo paso a paso para que prepares galletas de miel

Antes de comenzar, precalienta el horno a 180°C y cubre una bandeja para hornear con papel manteca o una lámina de silicona. Esto evitará que las galletas se peguen y facilitará su cocción pareja. En un bol grande, coloca la manteca blanda junto con el azúcar. Bate con una cuchara de madera o batidora eléctrica hasta que la mezcla esté cremosa y clara. Este paso es importante para obtener una textura suave en las galletas. Agrega el huevo y continúa batiendo hasta que se integre completamente. Luego añade la miel líquida y la esencia de vainilla. Mezcla bien hasta lograr una preparación homogénea. La miel no solo endulza, sino que también aporta humedad y un color dorado natural a las galletas. En otro recipiente, tamiza la harina junto con el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y la pizca de sal. Este paso ayuda a evitar grumos y a distribuir de manera uniforme los agentes leudantes. Incorpora los ingredientes secos a la mezcla húmeda en dos o tres partes, mezclando con una espátula o cuchara hasta formar una masa suave y ligeramente pegajosa. Si notas que la masa está muy blanda, puedes refrigerarla durante 15 a 20 minutos para que tome más firmeza y sea más fácil de manejar. Con la ayuda de una cuchara o con las manos limpias, toma porciones de masa del tamaño de una nuez y forma bolitas. Colócalas sobre la bandeja preparada, dejando espacio entre cada una porque se expanden durante la cocción. Si lo deseas, puedes aplanarlas suavemente con la palma de la mano o con el dorso de una cuchara para darles forma redonda y pareja. Lleva la bandeja al horno precalentado y hornea las galletas durante 10 a 12 minutos, o hasta que los bordes estén apenas dorados. No es necesario que estén muy doradas por encima, ya que continuarán cocinándose unos segundos fuera del horno. Retira la bandeja y deja enfriar las galletas durante 5 minutos antes de pasarlas a una rejilla para que se enfríen completamente. Este paso es clave para que no se rompan al manipularlas.

Puedes disfrutar estas galletas de miel con la infusión que más te guste. Una receta de galletas de miel puede durar más tiempo fresca gracias a las propiedades conservantes de la miel. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

La receta de galletas de miel es una excelente opción para quienes disfrutan de la repostería casera y buscan un resultado reconfortante, aromático y fácil de lograr. Estas galletas tienen una textura suave y un sabor dulce pero equilibrado, ideal para grandes y chicos por igual.

Además de su sencillez, lo más destacado es su versatilidad. Puedes preparar la versión clásica como aquí se describe, o incorporar otros ingredientes para personalizarlas: canela, jengibre, nueces, avena, chispas de chocolate o ralladura de cítricos. Incluso puedes usar moldes para darles formas divertidas o adaptarlas a distintas celebraciones. ¡Y a disfrutar!