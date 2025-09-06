Receta de manzanas fritas con canela: un postre casero clásico.

Esta receta de manzanas fritas con canela es perfecta para quienes buscan un postre fácil, rápido y lleno de sabor casero. Con ingredientes sencillos y un proceso accesible, podrás preparar un dulce que combina la suavidad de la fruta con el aroma especiado de la canela . Ideal para toda ocasión.

Las manzanas fritas con canela son un clásico que nunca pasa de moda. Este postre tiene raíces sencillas, ya que nació como una manera práctica de aprovechar las frutas maduras y transformarlas en un bocado reconfortante. Su textura crujiente por fuera y tierna por dentro, acompañada del aroma dulce y cálido de la canela , conquista a todos los paladares. Además, su versatilidad es uno de sus mayores encantos: se pueden servir solas, espolvoreadas con azúcar , acompañadas de helado de vainilla , crema batida ( nata ) o incluso como guarnición de platos salados.

Preparar manzanas fritas en casa es también una excelente oportunidad para compartir un momento especial en la cocina . Es un postre ideal para los días fríos, cuando se busca algo cálido y reconfortante, aunque también puede disfrutarse en cualquier época del año. No requiere técnicas complicadas y puede adaptarse a los gustos personales, variando el tipo de manzana , el espesor de las rodajas o la cantidad de canela y azúcar . El resultado siempre será un plato delicioso, con un equilibrio perfecto entre lo crujiente, lo jugoso y lo aromático.

Preparar esta receta es rápido y sencillo, convirtiéndola en un postre ideal para improvisar en pocos minutos.

Preparación paso a paso de estas manzanas fritas con canela

Lava bien las manzanas y pélalas si prefieres una textura más suave. Retira el corazón con un descorazonador o cuchillo pequeño y corta en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor. Reserva en un plato. En un bol, bate los huevos junto con la leche hasta integrar. Añade la harina tamizada con el polvo de hornear, una pizca de sal, azúcar y canela en polvo. Mezcla hasta obtener una masa homogénea, ni muy líquida ni demasiado espesa. Si es necesario, ajusta la consistencia con un poco más de leche o harina. Coloca abundante aceite en una sartén profunda y calienta a fuego medio-alto. Para comprobar que está listo, introduce un pequeño trozo de masa: si burbujea y sube rápidamente a la superficie, la temperatura es adecuada. Toma cada rodaja de manzana y pásala por la mezcla de masa, asegurándote de cubrir bien ambos lados. Deja escurrir el exceso de mezcla antes de colocar en el aceite caliente. Fríe las manzanas por tandas para no saturar la sartén. Cocina hasta que estén doradas y crujientes por ambos lados, girándolas con una espumadera. Esto tomará entre 2 y 3 minutos por lado, dependiendo del grosor de las rodajas. Retira las manzanas fritas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Un postre fácil y que siempre te hará quedar bien. La receta de manzanas fritas con canela nació como una forma de aprovechar frutas maduras en la cocina casera. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Espolvorea con azúcar glass y canela adicional mientras aún están tibias para realzar el sabor. Sirve inmediatamente, solas o acompañadas de una bola de helado de vainilla, miel o crema batida para un toque más indulgente.

Las manzanas fritas con canela son un postre que combina sencillez, tradición y un sabor irresistible. Su preparación no requiere mucho tiempo ni experiencia, lo que las convierte en una opción perfecta para improvisar algo dulce y reconfortante. También tiene un encanto especial: transforma un ingrediente cotidiano como la manzana en un plato que brilla por sí mismo, gracias al contraste de texturas y al aroma envolvente de la canela. Además, es un postre que admite múltiples variantes, desde cambiar el tipo de manzana hasta añadir un toque de vainilla o ralladura de limón en la mezcla. Ya sea para una merienda familiar, un postre rápido tras la cena o como acompañante de un café o té, estas manzanas fritas siempre resultan un acierto. ¡Y a disfrutar!