Prepará rollitos de canela caseros, una receta ideal para acompañar el mate o el café

Esta receta de rollitos de canela es puro aroma y sabor a hogar. Con una masa suave y esponjosa, relleno dulce y glaseado brillante, son perfectos para acompañar un café o el mate. Se preparan fácil en casa y el resultado es tan tentador que desaparecen en minutos.

azúcar glass100 g.

leche 2 cdas.

unas gotas de esencia de vainilla.

Estos rollitos de canela pasarán a ser tus favoritos La receta de rollitos de canela nació en el norte de Europa, pero los argentinos la adoptamos con gusto para acompañar el mate o el café.

Paso a paso ¡muy fácil!

Disolvé la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar y dejá reposar 10 minutos hasta que espume. Mezclá la harina, el resto del azúcar y la sal. Agregá el huevo, la manteca blanda, la esencia y la mezcla de levadura. Uní todo hasta formar una masa tierna. Amasá unos 10 minutos hasta que quede lisa y elástica. Cubrí y dejá levar en lugar cálido por 1 hora, hasta que duplique su tamaño. Estirá la masa en forma de rectángulo, pincelá con manteca derretida y espolvoreá con el azúcar rubia mezclada con canela. Enrollá ajustado desde el lado más largo y cortá rodajas de unos 3 cm. Colocálas en una fuente enmantecada, dejando espacio entre cada una. Dejá levar otros 30 minutos, tapadas con un repasador. Horneá a 180 °C por 20 a 25 minutos, hasta que estén doradas. Mezclá los ingredientes del glaseado y cubrí los rollitos apenas salgan del horno.

Si lo deseas agregáles glasé e intensificá aún más su sabor Si los servís tibios, la receta de rollitos de canela desprende un aroma dulce que perfuma toda la casa, imposible resistirse.

En Argentina se popularizaron en panaderías y cafeterías por su aroma inconfundible. Si los guardás en una lata o tupper hermético, se mantienen tiernos por 3 o 4 días. También podés freezarlos y calentarlos unos segundos al servir: el glaseado se funde y vuelven a parecer recién hechos. ¡Y listo!.