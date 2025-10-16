Presenta:

Receta fácil: convertí porotos simples en un escabeche irresistible

Con esta receta de pocos pasos y mucho sabor, vas a lograr un escabeche de porotos perfecto para entradas, almuerzos o picadas, siempre casero y fresco.

Candela Spann

Probá esta receta de porotos en escabeche y disfrutá un clásico argentino.

Shutterstock

Esta receta de porotos en escabeche es un clásico de la cocina argentina, ideal para entradas, picadas o acompañar carnes frías. Con porotos tiernos, verduras frescas y un buen equilibrio de vinagre y especias, se logra un plato lleno de sabor. Es práctico, rendidor y perfecto para preparar con anticipación.

Una deliciosa manera de preparar porotos
En algunas provincias, la receta de porotos en escabeche se acompaña con zanahoria y pimiento rojo para dar color y sabor extra.

Ingredientes

Rinde: 6 a 8 porciones

  • Porotos blancos 500 g.
  • Agua para hervir.
  • Cebolla 1
  • Zanahoria 1.
  • Pimiento rojo 1.
  • Ajo 2 dientes
  • Hojas de laurel 2.
  • Vinagre 100 ml.
  • Aceite de oliva 50 ml,
  • Sal y pimienta a gusto,
  • Pimienta en grano 5 unidades,
  • Ají molido o pimentón 1 cdita (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Remojá los porotos en agua fría la noche anterior.
  2. Escurrilos y hervilos en agua limpia hasta que estén tiernos pero firmes. Escurrí y dejá enfriar.
  3. Cortá la cebolla, zanahoria y pimiento en juliana fina y picá los ajos.
  4. En una sartén o cacerola, calentá el aceite y salteá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  5. Agregá la zanahoria y el pimiento, cociná unos minutos hasta que estén tiernos pero crocantes.
  6. Sumá los porotos cocidos, hojas de laurel, pimienta en grano y ají molido o pimentón si querés. Mezclá suavemente.
  7. Incorporá el vinagre y ajustá sal y pimienta. Cociná a fuego bajo 5 minutos para que se integren los sabores.
  8. Dejá enfriar y guardá en frascos de vidrio tapados. Lo ideal es consumirlos al día siguiente para que absorban bien el escabeche.
Ideales para entradas y picadas
Muchos hogares argentinos agregan ají molido o pimentón a la receta de porotos en escabeche para darle un toque más intenso y aromático.

Los porotos en escabeche son una preparación tradicional en Argentina, usada desde hace décadas para conservar legumbres y verduras. Se mantienen bien en la heladera hasta 7 días y también se pueden conservar en frascos esterilizados por varias semanas. Perfectos para entradas, picadas o como acompañamiento de platos fríos y calientes. ¡Y a disfrutar!.

