Receta fácil: convertí porotos simples en un escabeche irresistible

Esta receta de porotos en escabeche es un clásico de la cocina argentina, ideal para entradas , picadas o acompañar carnes frías. Con porotos tiernos, verduras frescas y un buen equilibrio de vinagre y especias , se logra un plato lleno de sabor. Es práctico, rendidor y perfecto para preparar con anticipación.

En algunas provincias, la receta de porotos en escabeche se acompaña con zanahoria y pimiento rojo para dar color y sabor extra.

Paso a paso ¡muy fácil!

Remojá los porotos en agua fría la noche anterior. Escurrilos y hervilos en agua limpia hasta que estén tiernos pero firmes. Escurrí y dejá enfriar. Cortá la cebolla, zanahoria y pimiento en juliana fina y picá los ajos. En una sartén o cacerola, calentá el aceite y salteá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Agregá la zanahoria y el pimiento, cociná unos minutos hasta que estén tiernos pero crocantes. Sumá los porotos cocidos, hojas de laurel, pimienta en grano y ají molido o pimentón si querés. Mezclá suavemente. Incorporá el vinagre y ajustá sal y pimienta. Cociná a fuego bajo 5 minutos para que se integren los sabores. Dejá enfriar y guardá en frascos de vidrio tapados. Lo ideal es consumirlos al día siguiente para que absorban bien el escabeche.

Ideales para entradas y picadas Muchos hogares argentinos agregan ají molido o pimentón a la receta de porotos en escabeche para darle un toque más intenso y aromático. Shutterstock

Los porotos en escabeche son una preparación tradicional en Argentina, usada desde hace décadas para conservar legumbres y verduras. Se mantienen bien en la heladera hasta 7 días y también se pueden conservar en frascos esterilizados por varias semanas. Perfectos para entradas, picadas o como acompañamiento de platos fríos y calientes. ¡Y a disfrutar!.