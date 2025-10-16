Receta fácil: convertí porotos simples en un escabeche irresistible
Con esta receta de pocos pasos y mucho sabor, vas a lograr un escabeche de porotos perfecto para entradas, almuerzos o picadas, siempre casero y fresco.
Esta receta de porotos en escabeche es un clásico de la cocina argentina, ideal para entradas, picadas o acompañar carnes frías. Con porotos tiernos, verduras frescas y un buen equilibrio de vinagre y especias, se logra un plato lleno de sabor. Es práctico, rendidor y perfecto para preparar con anticipación.
Ingredientes
Rinde: 6 a 8 porciones
- Porotos blancos 500 g.
- Agua para hervir.
- Cebolla 1
- Zanahoria 1.
- Pimiento rojo 1.
- Ajo 2 dientes
- Hojas de laurel 2.
- Vinagre 100 ml.
- Aceite de oliva 50 ml,
- Sal y pimienta a gusto,
- Pimienta en grano 5 unidades,
- Ají molido o pimentón 1 cdita (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
- Remojá los porotos en agua fría la noche anterior.
- Escurrilos y hervilos en agua limpia hasta que estén tiernos pero firmes. Escurrí y dejá enfriar.
- Cortá la cebolla, zanahoria y pimiento en juliana fina y picá los ajos.
- En una sartén o cacerola, calentá el aceite y salteá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
- Agregá la zanahoria y el pimiento, cociná unos minutos hasta que estén tiernos pero crocantes.
- Sumá los porotos cocidos, hojas de laurel, pimienta en grano y ají molido o pimentón si querés. Mezclá suavemente.
- Incorporá el vinagre y ajustá sal y pimienta. Cociná a fuego bajo 5 minutos para que se integren los sabores.
- Dejá enfriar y guardá en frascos de vidrio tapados. Lo ideal es consumirlos al día siguiente para que absorban bien el escabeche.
Los porotos en escabeche son una preparación tradicional en Argentina, usada desde hace décadas para conservar legumbres y verduras. Se mantienen bien en la heladera hasta 7 días y también se pueden conservar en frascos esterilizados por varias semanas. Perfectos para entradas, picadas o como acompañamiento de platos fríos y calientes. ¡Y a disfrutar!.