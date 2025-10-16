Presenta:

Napsix

Tendencias

|

Receta

Reinventá tus comidas con esta receta de tarta de espinaca y huevo casera

Ideal para viandas o almuerzos rápidos, esta receta de tarta combina espinaca, huevo y queso en un plato delicioso y nutritivo.

Candela Spann

Descubrí cómo hacer una receta de tarta de espinaca y huevo bien sabrosa.

Descubrí cómo hacer una receta de tarta de espinaca y huevo bien sabrosa.

Shutterstock

Esta receta de tarta de espinaca y huevo es un clásico de la cocina casera argentina. Ideal para el almuerzo o la vianda del trabajo, combina vegetales frescos, sabor y practicidad. Se puede preparar con masa comprada o casera, y queda igual de rica caliente o fría. Un plato simple, nutritivo y lleno de sabor de hogar.

Rinde: 8 porciones

Te Podría Interesar

Ingredientes

  • Masa para tarta (hojaldrada o criolla).
  • Espinaca fresca 1 atado grande (o 300 g cocida y escurrida).
  • Cebolla 1.
  • Ajo 1 diente.
  • Huevos 4.
  • Queso rallado 3 cdas.
  • Queso fresco o mozzarella 100 g.
  • Crema de leche 3 cdas (opcional).
  • Sal y pimienta a gusto.
  • Nuez moscada una pizca.
  • Aceite de oliva o manteca para saltear.
Una porción de tarta deliciosa
La receta de tarta de espinaca y huevo es un clásico en las fondas y casas argentinas, ideal para un almuerzo rápido y nutritivo.

La receta de tarta de espinaca y huevo es un clásico en las fondas y casas argentinas, ideal para un almuerzo rápido y nutritivo.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Lavá bien la espinaca, cocinala unos minutos al vapor o hervila apenas hasta que se ablande. Escurrila y picala groseramente.
  2. En una sartén, salteá la cebolla picada con el ajo hasta que esté transparente.
  3. Agregá la espinaca picada, mezclá bien y condimentá con sal, pimienta y nuez moscada. Retirá del fuego y dejá enfriar un poco.
  4. En un bol, batí los huevos con el queso rallado y la crema.
  5. Uní la mezcla de espinaca con los huevos y el queso, integrando bien todo.
  6. Colocá la masa en una tartera enmantecada, pinchala con un tenedor y volcá el relleno.
  7. Sumá trocitos de queso fresco o mozzarella por encima y tapála con la segunda tapa.
  8. Horneá a 180 °C por unos 30 a 35 minutos, hasta que el relleno esté firme y la masa dorada.
  9. Dejála reposar unos minutos antes de cortar para que mantenga la forma.
Un almuerzo o cena muy nutrivos
Muchas familias argentinas agregan queso crema o ricota a la receta de tarta de espinaca y huevo para lograr un relleno más cremoso.

Muchas familias argentinas agregan queso crema o ricota a la receta de tarta de espinaca y huevo para lograr un relleno más cremoso.

  1. La tarta de espinaca y huevo es una receta que nunca falta en las mesas argentinas: se prepara rápido, rinde mucho y gusta a todos. En algunas casas se le agrega ricota para variar. Se conserva perfecta en la heladera por 3 días y también se puede freezar en porciones, ideal para tener una comida casera lista en cualquier momento. ¡Y a disfrutar!.

Archivado en

Notas Relacionadas