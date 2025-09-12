Crujientes y cremosos: receta de ravioles fritos de ricota que no falla

La receta de ravioles fritos de ricota es una opción original y deliciosa para sorprender en cualquier reunión. Se trata de un plato en el que los clásicos ravioles , en lugar de hervirse como de costumbre, se fríen hasta quedar crocantes por fuera, conservando en su interior un relleno suave y cremoso.

Cuando pensamos en ravioles , la mayoría los asociamos con una fuente de pasta humeante servida con salsa de tomate , pesto o crema . Sin embargo, la cocina está llena de variantes creativas que permiten darle un giro inesperado a las preparaciones más tradicionales. Una de ellas es, sin dudas, la de los ravioles fritos de ricota .

El relleno de ricota aporta cremosidad y suavidad , creando un contraste perfecto con la capa externa crocante que se obtiene al freírlos. Además, admite variaciones: puedes sumar espinaca al relleno, añadir un toque de nuez moscada o acompañar con distintas salsas como marinara , alioli o incluso guacamole para darle un aire más moderno.

Otra gran ventaja es la facilidad con la que se prepara. No requiere demasiado tiempo ni experiencia avanzada en la cocina. Con un buen aceite , un rebozado sencillo y un poco de paciencia para controlar la fritura, en pocos pasos se logra un resultado digno de restaurante.

Servidos calientes, estos ravioles se convierten en un verdadero manjar que conquista a chicos y grandes. No solo son una alternativa divertida a la pasta tradicional, sino que también funcionan como un snack innovador que combina tradición y creatividad.

La prepararción de estos ravioles fritos de ricota es muy sencilla. En Italia, la receta de ravioles fritos de ricota suele servirse como aperitivo en fiestas y celebraciones. Shutterstock

Ingredientes

Ravioles rellenos de ricota 500 g, huevos 2 unidades, pan rallado c/n, queso rallado 3 cucharadas, perejil seco o fresco 1 cucharadita, sal c/n, pimienta c/n, aceite vegetal c/n para freír, salsa de tomate o marinara 1 taza para acompañar (opcional).

Paso a paso para que prepares ravioles fritos de ricota

Si usas ravioles frescos, colócalos en una bandeja y sécalos bien con papel absorbente para que no tengan humedad. En caso de usar ravioles congelados, asegúrate de descongelarlos previamente a temperatura ambiente y secarlos de la misma manera. En un bol, bate los huevos con una pizca de sal y pimienta. En otro recipiente, mezcla el pan rallado con el queso rallado y el perejil seco o fresco bien picado. Este rebozado dará un sabor extra y una textura crocante a los ravioles. Pasa cada raviol primero por el huevo batido, asegurándote de que quede bien cubierto, y luego por la mezcla de pan rallado y queso. Presiona suavemente para que el rebozado se adhiera bien a la superficie. Repite el procedimiento con todos los ravioles. En una sartén profunda o freidora, calienta abundante aceite vegetal a temperatura media-alta (alrededor de 170 °C). Para comprobar que el aceite está listo, coloca un trozo de pan: si burbujea y se dora en pocos segundos, es el momento adecuado. Coloca los ravioles en tandas pequeñas dentro del aceite caliente para evitar que se peguen o que baje demasiado la temperatura. Fríelos durante 2 o 3 minutos, hasta que estén dorados y crujientes por fuera. Retira los ravioles fritos con una espumadera y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Esto ayudará a que queden livianos y más agradables al paladar.

Listos para compartirlos. En muchas ciudades, la receta de ravioles fritos de ricota es considerada un “street food” gourmet. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Sirve los ravioles calientes, acompañados de una salsa de tomate casera, una marinara ligeramente especiada o incluso una mayonesa de hierbas. También puedes ofrecer varias salsas para mojar y hacerlos aún más divertidos de comer.

Los ravioles fritos de ricota son un ejemplo perfecto de cómo la cocina puede sorprender con pequeñas variaciones en los métodos de cocción. Con apenas unos minutos de fritura, un plato tradicional como los ravioles pasa de ser una comida principal con salsa a convertirse en un snack crujiente, sabroso y muy versátil. Lo más interesante de esta preparación es que se adapta a distintas ocasiones: puedes presentarlos como entrada en una comida formal, como parte de una picada con amigos, o incluso como plato principal acompañado de una buena ensalada. ¡Y a disfrutar!.