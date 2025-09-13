Receta de galletas secas con semillas: un clásico saludable hecho en casa
Descubre la receta de galletas secas con semillas: crocantes, saludables y fáciles de preparar, ideales para tus meriendas o el mate.
El atractivo de esta receta es que combina lo saludable con lo delicioso, ofreciendo una opción ligera y nutritiva perfecta para cualquier momento del día. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, estas galletas secas con semillas son ideales para quienes buscan un snack casero, fácil de preparar y lleno de sabor natural.
Las galletas secas con semillas se han convertido en una de las alternativas más buscadas por quienes disfrutan de lo crocante y lo saludable en un mismo bocado. A diferencia de otras versiones más dulces o pesadas, esta preparación apuesta por un equilibrio entre textura y nutrición. Las semillas aportan grasas saludables, fibras y proteínas, lo que las hace perfectas para acompañar un café, un té o incluso el mate. Además, puedes combinarlas con quesos, untarlas con mermelada light o simplemente disfrutarlas solas como un snack rápido.
Uno de los puntos más interesantes es su versatilidad: puedes elegir las semillas que más te gusten, como girasol, lino, sésamo, calabaza o chía, y también decidir el grado de crocancia según el tiempo de horneado. Son una gran alternativa frente a las galletitas industriales, ya que no contienen aditivos innecesarios y puedes ajustarlas a tu gusto con más o menos sal, o incluso con un toque de hierbas secas para darles un aroma especial.
Ingredientes
Harina integral, harina común, semillas de lino, semillas de girasol, semillas de sésamo, semillas de calabaza, semillas de chía, aceite de oliva, agua, sal, polvo de hornear.
Paso a paso para preparar galletas secas con semillas
- En un bol grande mezcla la harina integral con la harina común. Agrega una pizca de sal y el polvo de hornear, mezclando bien para integrar.
- Añade las semillas que hayas elegido. Lo ideal es usar una combinación de al menos tres tipos distintos para obtener una textura variada y un sabor más completo. Revuelve bien para que se distribuyan de manera uniforme en la mezcla.
- Haz un hueco en el centro de los secos e incorpora el aceite de oliva. Luego añade agua poco a poco mientras mezclas con una cuchara o con la mano hasta obtener una masa suave y homogénea. La textura debe ser maleable pero no pegajosa.
- Cubre el bol con un paño limpio y deja reposar la masa durante 15 minutos. Esto permitirá que las harinas absorban bien el agua y que las semillas se hidraten un poco, lo que ayudará a que las galletas tengan mejor consistencia.
- Enharina ligeramente una superficie de trabajo y estira la masa con un rodillo hasta lograr un grosor de unos 3 a 4 milímetros. Si quieres galletas más crocantes, puedes estirarla un poco más fina.
- Con un cortante de galletas, un vaso o incluso un cuchillo, corta la masa en formas rectangulares, redondas o cuadradas, según tu preferencia. Coloca cada pieza sobre una bandeja de horno cubierta con papel manteca o engrasada.
- Precalienta el horno a 180 °C y hornea las galletas durante 15 a 20 minutos, o hasta que estén doradas y crocantes. El tiempo puede variar según el grosor de la masa, así que conviene vigilarlas a partir de los 15 minutos.
- Retira las galletas del horno y déjalas enfriar sobre una rejilla. Una vez frías, guárdalas en un frasco hermético para conservar su frescura y crocancia durante varios días.
De la cocina a tu mesa
Las galletas secas con semillas son sencillas, versátiles y sumamente nutritivas que cualquiera puede preparar en casa sin complicaciones. A diferencia de las opciones industriales, aquí tienes el control total de los ingredientes, lo que te permite optar por versiones más saludables, sin exceso de grasas o azúcares añadidos. Además, el uso de semillas no solo aporta crocancia y sabor, sino también un gran valor nutricional: fibra, minerales y proteínas vegetales. Lo mejor de todo es que estas galletas se adaptan fácilmente a diferentes ocasiones: son perfectas para acompañar el mate, para servir como picada ligera con quesos y dips, o incluso como una merienda energética antes de una actividad. ¡Y a disfrutar!