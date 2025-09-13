Receta de galletas secas con semillas: un clásico saludable hecho en casa

Descubre la receta de galletas secas con semillas: crocantes, saludables y fáciles de preparar, ideales para tus meriendas o el mate.

El atractivo de esta receta es que combina lo saludable con lo delicioso, ofreciendo una opción ligera y nutritiva perfecta para cualquier momento del día. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, estas galletas secas con semillas son ideales para quienes buscan un snack casero, fácil de preparar y lleno de sabor natural.

Las galletas secas con semillas se han convertido en una de las alternativas más buscadas por quienes disfrutan de lo crocante y lo saludable en un mismo bocado. A diferencia de otras versiones más dulces o pesadas, esta preparación apuesta por un equilibrio entre textura y nutrición. Las semillas aportan grasas saludables, fibras y proteínas, lo que las hace perfectas para acompañar un café, un té o incluso el mate. Además, puedes combinarlas con quesos, untarlas con mermelada light o simplemente disfrutarlas solas como un snack rápido.

Uno de los puntos más interesantes es su versatilidad: puedes elegir las semillas que más te gusten, como girasol, lino, sésamo, calabaza o chía, y también decidir el grado de crocancia según el tiempo de horneado. Son una gran alternativa frente a las galletitas industriales, ya que no contienen aditivos innecesarios y puedes ajustarlas a tu gusto con más o menos sal, o incluso con un toque de hierbas secas para darles un aroma especial.

Una manera saludable de comer un snack Esta receta de galletas secas con semillas combina crocancia, sabor y un plus nutritivo gracias a las semillas. Shutterstock

Ingredientes Harina integral, harina común, semillas de lino, semillas de girasol, semillas de sésamo, semillas de calabaza, semillas de chía, aceite de oliva, agua, sal, polvo de hornear.