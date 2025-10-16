Cómo hacer una tarta de cebolla bien cremosa: receta fácil con paso a paso
Aprendé a preparar la receta de la tarta salada más rica y simple que es perfecta para cualquier día de la semana.
No hay nada más reconfortante que el aroma de una rica tarta que sale del horno. Esa mezcla de manteca, masa y cebolla cocinándose despacio tiene algo de hogar e incluso algo de lujo. Esta receta de tarta de cebolla caramelizada con queso crema viene perfecto para cualquier almuerzo liviano o cena con amigos. Tiene un sabor dulce y salado a la vez, y se prepara con ingredientes que casi siempre están en casa. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
- 2 cebollas grandes
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharada de manteca
- 200 g de queso crema
- 2 huevos
- 1 masa de tarta (de hojaldre o criolla)
- Sal y pimienta a gusto
- Un poco de orégano o tomillo seco
Paso a paso de la receta:
- Cortar las cebollas de manera fina.
- En una sartén grande, calentar la manteca con el aceite y sumar las cebollas. Cocinar a fuego bajo unos 20 minutos hasta que se vean transparentes.
- Agregar el azúcar y dejar que se caramelicen lentamente, sin apurarse, hasta que tomen ese tono ámbar dorado.
- En un bol, mezclar los huevos con el queso crema. Condimentar con sal, pimienta y las hierbas.
- Forrar una tartera con la masa, pinchar la base y distribuir la cebolla caramelizada.
- Volcar encima la mezcla de queso y huevo, emparejar con una cuchara y llevar al horno precalentado a 180 °C por unos 30 a 35 minutos, hasta que se dore la superficie.
- Dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir con una ensalada verde. ¡Y listo!