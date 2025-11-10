La receta casera para que tu boca ya no huela mal
Receta antigua que sorprende por su efecto en la boca y la garganta. Una preparación que da qué hablar entre quienes cuidan su aliento.
Este enjuague casero evita el mal olor en la boca. Esta preparación reúne ingredientes simples que se encuentran en cualquier cocina y que ayudan a limpiar, suavizar y refrescar la zona de la garganta. La receta se basa en clavo de olor, vinagre de manzana y bicarbonato.
Una receta simple y fresca
El clavo de olor tiene un aroma intenso y es usado para la limpieza interna. Es conocido por ayudar a disminuir bacterias que suelen alojarse en la boca y en la zona cercana a las amígdalas. El vinagre de manzana con su sabor ácido ayuda a despejar la boca de restos, mientras que el bicarbonato neutraliza y colabora con la higiene. La preparación se realiza hirviendo agua y agregando siete clavos de olor. Luego se añade un chorro de vinagre y media cucharada de bicarbonato de sodio, con cuidado para que no se desborde. La mezcla se deja reposar cinco minutos.
La mezcla se utiliza como enjuague y también para realizar gárgaras, sobre todo cuando hay molestias en la garganta o cuando las amígdalas se sienten inflamadas. Se recomienda hacerlo durante catorce días seguidos para observar cambios en el aliento y en la sensación general de la boca. El sabor es fuerte, pero eso mismo refuerza la idea de limpieza profunda.
Además del enjuague, es útil mantener ciertos hábitos diarios relacionados con la hidratación y el estado del cuerpo. Tomar agua durante el día ayuda a que la boca se mantenga fresca y evita la sequedad que a veces favorece malos olores. Masticar con calma y evitar alimentos muy intensos antes de dormir.