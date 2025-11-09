Presenta:

Esta serie fascina y desespera en Netflix

Lo que más resalta en esta serie de Netflix es el fondo: un retrato de relaciones marcadas por orgullo herido.

Julián Martínez

Esta serie de Netflix, "El imperio de Ámsterdam", llega a la pantalla y te atrapa. Desde el primer episodio, la historia se mueve entre negocios turbios, romances complicados y secretos que arden bajo la superficie. El público siente una mezcla rara: entusiasmo e irritación, interés y fastidio, curiosidad y algo de incredulidad ante las decisiones de los personajes.

Una serie estimulante

La trama prtesenta a un empresario exitoso dentro del comercio legal del cannabis, un mundo lleno de excesos, fiestas y alianzas frágiles. Su vida cae en espiral cuando una infidelidad se hace pública y su esposa decide montar una venganza que no solo apunta al orgullo, sino también a aquello que sostiene su identidad. Aquí aparece un tono teatral, donde cada personaje pelea por atención, amor o poder, con una intensidad que roza lo absurdo.

El conflicto central se llena de discusiones, reclamos y movimientos impulsivos. Lo interesante es cómo la serie muestra el choque entre ambición y afecto, entre lo familiar y lo material. Sin embargo, el relato cae en repeticiones. Hay escenas que se sienten estiradas, y giros que parecieran construidos más por capricho que por lógica interna. El resultado genera una especie de cansancio en quien mira, como si la historia avanzara sin mapa.

