La serie de Netflix grabada en Río de Janeiro que la rompe

La apuesta más peligrosa de Río de Janeiro llega a la pantalla. Esta serie de Netflix sobre apuestas y poder la rompe.

Netflix presenta una serie que sacude la pantalla con una historia intensa y llena de tensión. Grabada en Río de Janeiro, sigue el ascenso de un personaje decidido a cambiar su destino en medio de apuestas, alianzas inesperadas y conflictos que ponen en juego poder, familia y ambición y deseo de imponerse sobre todo.

Una serie sobre el poder El protagonista se llama Jefferson Moraes, aunque en las calles lo conocen como Profeta. Interpretado por André Lamoglia, este personaje busca salir de la pobreza y avanzar en un mundo marcado por la competencia y las reglas no escritas.

x1080 La serie muestra cómo Profeta entra en el ambiente de las apuestas ilegales, donde las decisiones nunca son inocentes y donde cada paso contiene una intención oculta. La tensión se siente desde el primer capítulo, cuando queda claro que alcanzar la cima tiene un costo alto.

netflix2 La historia se desarrolla en un escenario vibrante, lleno de contrastes. Río de Janeiro aparece con sus paisajes luminosos. Allí, distintos clanes dominan el negocio de las apuestas: los Fernández, los Guerra, los Moraes y los Saad. Cada familia tiene su filosofía y su estrategia, lo que genera choques constantes por territorio, prestigio y control. La serie muestra estos vínculos como una red compleja donde nadie confía del todo y cualquier trato puede romperse.