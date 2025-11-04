Esta serie policíaca de Netflix es difícil de soltar

Esta serie tiene la habilidad de mantener la tensión sin recurrir al exceso. Es una historia sobre culpas, segundas oportunidades y la necesidad de redención.

Netflix tiene una serie que atrapa desde el primer minuto y no te deja escapar. Departamento Q te da crimen, emoción y humor con una historia de fondo cargada de humanidad. Su protagonista, un detective con el alma hecha pedazos, enfrenta no solo los casos más oscuros de Edimburgo, sino también sus propios fantasmas.

Una serie policíaca que te engancha El detective Carl Mørck, interpretado por Matthew Goode, arrastra la culpa por la muerte de un compañero durante un operativo fallido. Su carácter y su dolor lo hacen insoportable. Como castigo o culpa, lo envían a dirigir un nuevo departamento dedicado a los casos sin resolver.

netflix Entre cajas polvorientas y archivos olvidados, Carl encuentra un caso que no encaja con la versión oficial. A medida que avanza la investigación, comienzan a salir a la luz secretos que muchos preferían mantener enterrados. Cada episodio funciona como una pieza de un rompecabezas que revela tanto la verdad del crimen como la fragilidad de quienes lo investigan.