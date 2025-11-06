Netflix: la minisierie que desentraña el asesinato presidencial menos conocido de Estados Unidos

Netflix tiene una serie para maratonear que es un thriller político y un drama histórico sobre James Garfield, presidente de Estados Unidos.

En el catálogo de Netflix hay un thriller político y un drama histórico basado en hechos reales que está arrasando. Muerte por un rayo es una miniserie para comprender el pasado y para maratonear el fin de semana con buena compañía.

Netflix: de qué se trata “Esta es la historia de James Garfield, quien, tras una infancia muy dura, llegó a convertirse en el vigésimo presidente de EE. UU., y de Charles Guiteau, el hombre que lo asesinó”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

Esta serie relata la trágica historia del asesinato de James Garfield que fue el vigésimo presidente estadounidense. El relato se centra en dos personajes mostrando la relación que los unió que los llevó finalmente a un destino fatal.

serie Netflix tiene una serie para conocer la historia presidencial. Por un lado, James Garfield (encarnado por Michael Shannon) es el presidente cuyo ascenso meteórico en la política estadounidense se ve abruptamente interrumpido por el magnicidio. Y el otro personaje es Charles Guiteau (interpretado por Matthew Macfadyen). Este hombre era uno de los mayores admiradores de Garfield, pero terminó siendo su asesino por una mezcla de ambición y desesperación.

De alguna manera la serie de Netflix aborda el contexto político y social de la década de 1880 en Estados Unidos, revelando cómo las intrigas, el poder y la locura se entrelazaron en una historia. La miniserie se inspiró en la novela de no ficción Destino de la República de Candice Millard.