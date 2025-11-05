Jardinería: el secreto con vinagre para tener hojas brillantes y plantas radiantes

El vinagre es un gran aliado en el mundo de la jardinería devolviendo la vitalidad y el vigor que las plantas necesitan.

Los que están siempre en el mundo de la jardinería saben que hay plantas que con el tiempo van perdiendo la vitalidad, se ven opacas o tienen muchas capas de polvo. Lo cierto es que se les puede devolver el esplendor.

Jardinería El único ingrediente que se necesitará es el vinagre blanco. Esto permitirá restaurar no solo el brillo sino que contribuirá también al bienestar general de las hojas y de las plantas.

abono plantas.jpg Jardinería. Las plantas estarán agradecidas todo el año. Cuando las hojas se cubren de polvo a la planta le cuesta más realizar la fotosíntesis. De esa manera se afecta el crecimiento y la vitalidad. El vinagre con su acidez es ideal para disolver impurezas si se usa de manera correcta.

Luego se humedece un paño suave, un algodón o una toallita de microfibra y se pasa con paciencia sobre las hojas para limpiar. Deberán realizar movimientos suaves tanto en el haz como en el envés de la hoja. Las plantas estarán agradecidas.