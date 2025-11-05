Limpieza de baldosas: el cóctel de ingredientes que desafía a la suciedad

Es posible realizar una limpieza sencilla con ingredientes como vinagre y bicarbonato de sodio. Las baldosas quedarán relucientes.

Muchos sueñan con recuperar el brillo original de las baldosas, sin embargo es una tarea de limpieza que no todos logran realizar con éxito. Sin embargo, la solución podría estar en la alacena. Un cóctel de ingredientes es infalible para esta tarea.

Limpieza de baldosas Sin dudas que la mezcla de bicarbonato de sodio y de vinagre de manzana en este caso es infalible para ese trabajo. Pero se pueden añadir otros elementos que dejarán el piso impecable.

Este truco te ayudará a dejar tus baldosas relucientes Foto: Shutterstock Limpieza. Este truco te ayudará a dejar tus baldosas relucientes Foto: Shutterstock El bicarbonato de sodio tiene propiedades abrasivas suaves y el vinagre posee un gran poder desincrustante y desinfectante. A esa mezcla se le puede añadir un toque de azúcar para mejorar la consistencia y aceite para dar brillo y proteger las superficies.

En un recipiente se mezclarán todos los ingredientes y se irá revolviendo hasta que la pasta esté homogénea. Luego se aplica directamente sobre las baldosas y se pasa un cepillo de cerdas duras frotando con energía.

La mezcla se dejará en reposo media hora para que pueda actuar sobre las manchas. Luego enjuagar con agua limpia para retirar los restos de la pasta. Finalizar pasando un paño seco para pulir. Los resultados de la limpieza será sorprendentes.