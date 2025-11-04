Presenta:

La mezcla casera para limpiar muebles sin necesidad de productos químicos

Una fórmula casera y natural para la limpieza del hogar que deja los muebles relucientes, sin usar productos químicos ni gastar de más.

MDZ México

Un truco casero de limpieza que devuelve el brillo a los muebles sin usar químicos agresivos. Foto: Shutterstock

Nada más agradable que ver los muebles del hogar relucientes y limpios, pero muchas veces los productos químicos que se venden en el mercado dejan residuos o dañan las superficies con el tiempo. Por eso, esta mezcla casera se convirtió en una de las favoritas de los amantes del orden y la limpieza natural.

Ingredientes que tenés en casa para tus muebles

Para preparar este limpiador ecológico, necesitás apenas tres elementos:

  • ½ taza de vinagre blanco, que desinfecta y elimina la grasa.
  • ½ taza de aceite de oliva, que hidrata y da brillo a la madera.
  • 10 gotas de aceite esencial de limón (opcional), para aromatizar y potenciar el efecto limpiador.

Solo hay que colocar todos los ingredientes en un pulverizador, agitar bien antes de cada uso y aplicar con un paño suave de microfibra.

Limpieza Cómo asear muebles de madera con grasa Foto: Shutterstock
Vinagre, aceite de oliva y limón: la combinación natural que limpia y perfuma. Foto: Shutterstock

Cómo aplicarlo

Rociá una pequeña cantidad sobre la superficie del mueble y limpiá en el sentido de la veta. Luego, pasá un trapo seco para sacar el excedente y lograr un acabado brillante y uniforme. En cuestión de minutos, los muebles recuperan su color y aspecto natural.

Sin tóxicos y con aroma a hogar

Además de ser segura y económica, esta mezcla deja un aroma fresco y suave, ideal para quienes buscan ambientes saludables. Es perfecta para muebles de madera, pero también puede usarse en superficies laminadas o de melamina, siempre con moderación.

