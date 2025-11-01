El truco de limpieza que arrasa en redes para quitar el sarro del inodoro

El sarro es uno de los problemas más comunes en los hogares, pero un elemento de limpieza que tienes en casa puede ayudarte a combatirlo.

Un gran truco de limpieza para eliminar el sarro del inodoro. Foto: Archivo

La limpieza del inodoro es una de las tareas menos agradables del hogar, sobre todo cuando el sarro se acumula y parece imposible de quitar. Sin embargo, un truco casero se volvió tendencia por su sencillez y efectividad: usar vinagre blanco.

El truco está en aplicar el vinagre directamente sobre las zonas más afectadas o empapar tiras de papel de cocina y colocarlas bajo el borde del inodoro, donde más se acumula la suciedad.

Paso a paso: adiós al sarro del inodoro Protegete: ponete guantes de goma y ventilá el baño.

Secá el borde: con papel absorbente o un paño, secá la zona bajo el borde y donde se nota el sarro.

Empapá el papel: humedecé varias hojas de papel de cocina o trapos con vinagre blanco puro (sin diluir).

Colocalo bajo el borde: pegá los papeles empapados donde hay sarro, presionando para que hagan buen contacto.

Dejá actuar toda la noche: cuanto más tiempo (8–12 horas), mejor será el efecto sobre los depósitos calcáreos.

Retirá y frotá: al día siguiente, retirá el papel y cepillá con un cepillo de baño. El sarro debería desprenderse con facilidad.

Secá y comprobá: pasá un paño seco y comprobá el resultado; si hace falta, usá una segunda aplicación puntual.



shutterstock_2596738349 Empapa papel con vinagre para ponerlo en los bordes del inodoro donde se acumula el sarro y dejalo reposar toda la noche. Foto: Shutterstock Por qué funciona el vinagre El vinagre blanco es uno de los desinfectantes naturales más poderosos. Su acidez ayuda a disolver los depósitos de calcio y minerales que forman el sarro, además de eliminar bacterias y neutralizar los malos olores. Es una alternativa ecológica y económica frente a los limpiadores comerciales que suelen ser más agresivos.

Otros trucos para potenciar la limpieza Si el sarro está muy incrustado, podés combinar el vinagre con bicarbonato de sodio. Solo necesitás espolvorear una cucharada sobre las paredes del inodoro, verter vinagre encima y dejar que la mezcla haga efervescencia durante unos minutos antes de cepillar.