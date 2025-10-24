Presenta:

La mezcla casera para limpiar los trapos de cocina y dejarlos como nuevos

Con ingredientes sencillos de limpieza que siempre tenés en casa, podés eliminar manchas, grasa y malos olores, alargando la vida útil de tus trapos de cocina.

Alejandro Llorente

Tus trapos de cocina pueden volver a lucir como nuevos con ingredientes que siempre tenés en casa. Foto: PIXABAY
Los trapos de cocina son un elemento fundamental para todo tipo de limpieza. Sin embargo, el uso diario hace que acumule grasa, bacterias y malos olores. Por suerte, existe una mezcla casera que permite limpiar fácilmente estos utensilios y dejarlos como nuevos, sin gastar mucho dinero y alargando su vida útil.

Para preparar esta limpieza, vas a necesitar dos ingredientes que seguro tenés en tu alacena: bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Ambos juntos funcionan de maravilla para eliminar suciedad, manchas y olores. Primero, colocá los trapos en un recipiente resistente al calor y cubrilos con agua caliente. Esto ayudará a aflojar la grasa y la suciedad incrustada en la tela. Luego, incorporá el bicarbonato y mezclalo bien, asegurándote de que se distribuya por todos los trapos. Después, añadí el vinagre blanco y dejá que la mezcla repose durante media hora a una hora. Una vez pasado este tiempo, lavá los trapos como lo hacés habitualmente y dejalos secar al sol siempre que sea posible.

Con este procedimiento, tus trapos quedarán limpios, frescos y listos para usar sin químicos agresivos. Además, al hacerlo una o dos veces por semana, estarás prolongando su vida útil y manteniéndolos en perfectas condiciones.

Las manchas en los repasadores se vuelven más díficiles de sacar con el tiempo Foto: Shutterstock
Beneficios de esta limpieza casera

Además de dejarlos limpios, la mezcla casera ayuda a:

  • Eliminar grasa y manchas difíciles

  • Neutralizar malos olores

  • Desinfectar de manera natural y económica

Con este sencillo procedimiento, no será necesario comprar trapos nuevos ni gastar dinero de más. Solo renovarlos con esta limpieza regular hará que se mantengan como nuevos por más tiempo.

