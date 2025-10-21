Cómo limpiar y desinfectar las botellas de agua de forma simple

Un método casero de limpieza para mantener las botellas reutilizables libres de bacterias y malos olores.

Este método simple permite desinfectar las botellas y mantenerlas libres de bacterias con solo una limpieza semanal. Foto: Shutterstock

Las botellas de agua se convierten en una extensión de nuestro cuerpo en épocas de calor. Son un elemento indispensable que nos acompaña al trabajo, al gimnasio o en la casa. El problema de estas botellas reutilizables es que en muchas ocasiones no se hace una limpieza correcta y comienzan a acumular bacterias y malos olores.

Paso a paso para una limpieza completa No hace falta que todos los días hagamos una limpieza profunda de la botella, sin embargo, si podemos adquirir algunas prácticas diarias que nos ayudan a conservar esto en condiciones. Por ejemplo, se recomiedan enguajar todos los días la botella con agua tibia y unas gotas de detergente neutro. Esto ayuda a evitar la formacion de biofilm, una capa invisible que aloja microorganismos.

A esto le podemos sumar una limpieza semanal de agua tibia con una cucharada de vinagre blanco o bicarbonato de sodio. Al aplicar esto debemos esperar unos 15 minutos y luego enguajar con agua corriente.

Otras opciones para desinfectar Para una desinfección más completa, podés llenar la botella con una solución de una parte de agua y una parte de alcohol etílico al 70%, dejar actuar unos minutos y luego enjuagar. En el caso de las tapas o sorbetes, lo ideal es sumergirlos en la misma mezcla o usar un cepillito pequeño para eliminar la suciedad acumulada.