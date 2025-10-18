La mezcla casera más efectiva para limpiar los azulejos del baño y eliminar el moho
Con ingredientes simples de casa podemos solucionar el problema del moho y la humedad en los azulejos del baño.
La limpieza de los azulejos del baño puede ser una tarea díficil, sobre todo cuando el moho y la humedad se acumulan en las juntas. Sin embargo, podemos encontrar productos en la alacena para combatirlo, sin necesidad de gastar dinero en productos costosos.
La mezcla casera más efectiva para limpiar los azulejos y eliminar el moho combina tres ingredientes que seguro tenés en casa: vinagre blanco, bicarbonato de sodio y jugo de limón. Cada uno tiene propiedades desinfectantes, antigrasa y antimicóticas, que juntos logran un efecto potente sin dañar las superficies.
Cómo preparar la mezlca contra el moho: paso a paso
- Mezclá ½ taza de vinagre blanco, 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y el jugo de ½ limón.
- Creá una pasta y aplicá sobre las manchas, las juntas o las zonas con moho usando un cepillo de dientes viejo o una esponja.
- Dejá actuar 10–15 minutos para que los ingredientes actúen sobre la suciedad y el moho.
- Frotá con el cepillo o la esponja si hace falta para desprender residuos más incrustados.
- Enjuagá con agua tibia y secá con un paño limpio o una gamuza.
Un truco extra
Para mantener el baño limpio por más tiempo, pulverizá una mezcla de agua y vinagre (en partes iguales) una o dos veces por semana sobre los azulejos. Esto evita que la humedad se acumule y el moho vuelva a aparecer.