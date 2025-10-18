La mezcla casera más efectiva para limpiar los azulejos del baño y eliminar el moho

Con ingredientes simples de casa podemos solucionar el problema del moho y la humedad en los azulejos del baño.

La limpieza de los azulejos del baño puede ser una tarea díficil, sobre todo cuando el moho y la humedad se acumulan en las juntas. Sin embargo, podemos encontrar productos en la alacena para combatirlo, sin necesidad de gastar dinero en productos costosos.

La mezcla casera más efectiva para limpiar los azulejos y eliminar el moho combina tres ingredientes que seguro tenés en casa: vinagre blanco, bicarbonato de sodio y jugo de limón. Cada uno tiene propiedades desinfectantes, antigrasa y antimicóticas, que juntos logran un efecto potente sin dañar las superficies.