No es vinagre ni lavandina: cómo limpiar el moho en la cortina de baño
Con ingredientes que ya tenés en casa, podés limpiar la cortina del baño sin usar químicos agresivos.
Las cortinas de plástico en el baño son una de las opciones más comunes cuando no se cuenta con mampara o una alternativa más resistente. Además de económicas, son fáciles de limpiar. Sin embargo, muchas veces se vuelven muy susceptibles al moho.
El moho no solo afecta la estética de la cortina, y por ende del baño entero, sino que también genera mal olor y puede extenderse a otras superficies del baño, convirtiéndose en un problema mayor si no se actúa a tiempo. Ante este problema, no es necesario cambiarla ni comprar una nueva si podemos limpiarla fácilmente.
Paso a paso: cómo eliminar el moho de la cortina
- Retirá la cortina de baño y colócala en una bañera o recipiente grande.
- Mezclá agua caliente con una cucharada de bicarbonato de sodio y un chorrito de detergente líquido.
- Sumergí la cortina en la solución y dejala en remojo por al menos 30 minutos.
- Frotá suavemente con una esponja o paño limpio para remover manchas y residuos de moho.
- Enjuagá con agua fría y colgá la cortina para que se seque al aire libre.
Este método natural ayuda a mantener la cortina limpia, evita los olores fuertes de algunos químicos y es seguro para cualquier tipo de cortina, incluso las de tela y poliéster.