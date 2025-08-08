Mascota: qué hacer para que tu gato no se escape cuando te mudás

Expertos dan consejos para que tu mascota, en especial si es un gato, no se escape cuando te mudás. ¿Funciona el aceite en las patas?.

Mudar a una mascota, sobre todo a un gato, puede ser un desafío y también generar temor a que el animal escape o no se sienta cómodo. Por eso, compartimos algunas recomendaciones para que esta experiencia no sea traumática para el felino y se pueda llevar adelante de la forma más simple posible.

Antes de trasladarlo, es importante preparar un espacio seguro en la nueva casa. Se recomienda armar una zona donde estén su comida y agua por un lado, su cama y juguetes en otro, y su caja de arena alejada del resto. Esto lo ayudará a reconocer su olor y sentirse más seguro.

Muchos expertos también aconsejan mantener al gato dentro los primeros días, para que pueda adaptarse de a poco a los nuevos ruidos, energías y olores. Además, puede ser útil conseguir difusores o sprays con feromonas felinas, que ayudan a reducir el estrés y favorecen su tranquilidad.

gato Algunos tips para que tu gato no se vaya de casa. Shutterstock Otra recomendación importante es colocarle una medalla identificatoria o chip antes del traslado. En caso de que logre escaparse, será más fácil recuperarlo si alguien lo encuentra.