La inteligencia artificial reveló el significado de soñar con que se caen los dientes

Este sueño puede ser recurrente en muchas personas, por eso, le preguntamos a la inteligencia artificial cuál es su significado.

Si bien todas las personas solemos tener sueños personales que están ligados a nuestro inconsciente y nuestras vivencias, hay algunos que se repiten en muchas personas. Uno de los más curiosos y frecuentes es el de soñar con que se te caen los dientes. Por eso, decidimos preguntarle a la inteligencia artificial qué significa realmente este sueño.

Según National Geographic, los sueños son un "estado fisiológica y psicológicamente consciente que se produce al dormir y que suele caracterizarse por una rica gama de experiencias endógenas sensoriales, motoras, emocionales y de otro tipo". Estas experiencias suelen ocurrir durante las fases de sueño REM y, en menor medida, durante el sueño NREM.

Dientes Un sueño preocupante. Foto: Fuente: Freepik La inteligencia artificial analizó el significado de soñar con la caída de dientes. Foto: Fuente: Freepik Qué significa soñar con que se te caen los dientes En este sentido, la inteligencia artificial explica que quienes sueñan recurrentemente con que se les caen los dientes "podrían estar atravesando una etapa de estrés o sentirse vulnerables frente a una situación importante". Según detecta el algoritmo, este tipo de sueños aparece en personas que están por tomar decisiones relevantes o que están atravesando una crisis emocional.

Además, expertos en sueños señalan que este tipo de imágenes pueden estar vinculadas al miedo a envejecer o a perder el control, ya que también podría relacionarse con preocupaciones sobre la salud, la apariencia física o incluso con sentimientos de culpa.