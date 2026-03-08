Las plantas que ayudan a adultos mayores a dormir mejor y vivir más

Estas plantas ayudan a reducir estrés en adultos mayores. Plantas fáciles de cuidar que alegran la vida después de los 60.

Las plantas también curan: cambian el ánimo. Para muchos adultos mayores de 60 años cuidar una planta calma la mente, activa la memoria y da compañía. La jardinería es también una terapia natural que mejora el descanso, la atención y el estado de ánimo.

Las plantas para adultos mayores La ciencia respalda esta idea. Estudios de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, señalaron que el contacto con plantas reduce el estrés hasta en un 30 %. Además, actividades de jardinería ayudan a mantener coordinación y atención. No hace falta un jardín enorme; bastan unas macetas y algo de luz.

lavanda La lavanda figura entre las favoritas. Su aroma ayuda al descanso nocturno y baja la tensión. Con sol y riego moderado crece sin problemas. Muchas personas colocan una maceta cerca de la ventana o en el balcón. El perfume llena el ambiente y crea un espacio de calma.

El aloe vera también gana seguidores. Es resistente y requiere pocos cuidados. Sus hojas carnosas guardan un gel usado en la piel ante irritaciones o pequeñas quemaduras. Además crece con facilidad. Un brote se trasplanta y pronto surge otra planta.

Otra aliada es la sansevieria, conocida como lengua de suegra. Tolera olvidos con el riego y vive bien en interiores. Investigaciones citadas por la NASA sobre plantas en espacios cerrados la mencionan por su aporte al aire interior. Por eso aparece en hogares y oficinas.