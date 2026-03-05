Menos es más: el truco para combinar plantas y transformar tu sala

Tres tipos de plantas que cambian cualquier sala. El secreto para ordenar plantas y dar vida a tu sala.

Menos plantas, más estilo. Una sala elegante con plantas no surge de llenar el espacio con macetas. El secreto está en la combinación correcta. Alturas distintas, formas de hojas y buena luz cambian el ambiente. Con tres o cuatro especies bien elegidas, el living gana vida, orden visual y una sensación de calma.

El truco para elegir unas plantas para tu sala El primer paso consiste en jugar con las alturas. Una planta alta crea el punto principal del espacio. Ejemplos famosos son el ficus lyrata o la palmera de interior. Su tamaño atrae la mirada. Luego entra una planta de tamaño medio. Ese rol lo cumple bien la Zamioculcas zamiifolia, conocida como ZZ. Sus hojas firmes y brillantes aportan estructura al conjunto.

plantas El tercer nivel llega con una planta colgante. El Epipremnum aureum, conocido como potus, resulta ideal para ese efecto. Sus tallos caen desde estantes o muebles y suavizan el ambiente. La mezcla de alturas genera movimiento visual. Esa diferencia rompe la rigidez del espacio y crea una composición agradable a la vista.

plantas Las formas de las hojas también influyen. Hojas grandes generan impacto. Hojas verticales dan orden. Hojas colgantes aportan un efecto suave. Un error frecuente consiste en elegir plantas con hojas iguales. Cuando todas tienen la misma forma, el espacio pierde contraste visual y la decoración queda plana. Las macetas también forman parte del diseño. Colores neutros como blanco, beige o gris ayudan a mantener armonía. Un mismo estilo evita ruido visual.