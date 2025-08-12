El método natural para la limpieza de tus muebles de madera

Tres productos de casa pueden ayudarte a mantener la limpieza de la madera sin necesidad de gastar dinero de más.

Esta efectiva fórmula te ayudará en la limpieza natural de tus muebles. Foto: Shutterstock

Los muebles necesitan de un cuidado especial en el hogar, sin embargo, no siempre se cuenta con los productos específicos para esta limpieza. Con algunos ingredientes de uso cotidiano es posible preparar un spray casero que limpia y preserva la madera, manteniéndola en buen estado por más tiempo.

Si bien los productos químicos ayudan a quitar el polvo, aportar brillo y proteger la superficie, ingredientes como el aceite de oliva, el vinagre blanco y el aceite esencial pueden lograr un efecto similar, además de ser más naturales y económicos.

mesa,madera.jpg Un spray casero puede limpiar y nutrir la madera sin dañarla. Foto: Archivo Cómo crear un spray natural para limpiar madera Preparar esta fórmula casera es sencillo: se necesitan 250 ml de agua destilada, 125 ml de vinagre blanco, 60 ml de aceite de oliva y, de manera opcional, 10 gotas de aceite esencial de limón o lavanda. Una vez reunidos los ingredientes, se colocan en una botella con atomizador y se agitan bien para obtener una mezcla homogénea.

El producto se debe aplicar sobre un paño de microfibra limpio, nunca directamente sobre la madera. Se pasa el paño siguiendo la veta del mueble y, para finalizar, se seca con otro paño limpio para dar brillo y evitar residuos de humedad.