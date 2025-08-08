Cómo hacer una limpieza de las paredes y quitar la humedad de forma sencilla

Con ingredientes caseros y un poco de tiempo, podés eliminar la humedad de tus paredes. Descubrí qué necesitás para esta limpieza fácil y efectiva.

Adiós a la humedad en las paredes con una técnica de limpieza sencilla y rápida.

La humedad en las paredes suele aparecer con mayor frecuencia en lugares de la casa donde hay poca circulación de aire, como por ejemplo el baño. Las manchas marrones y negras pueden esparcirse rápidamente. Por suerte, existen productos caseros que podemos usar para esta limpieza detener su reproducción.

El moho y la humedad no solo son antiestéticos en el hogar, sino que también pueden causar problemas respiratorios, sobre todo en personas susceptibles a alergias. Por eso, a continuación te damos una serie de tips imperdibles para eliminar este problema.

La humedad del baño atrae el moho a las superficies. Foto: Shutterstock En primer lugar, conseguí un cepillo con cerdas duras que uses exclusivamente para esta limpieza. Si lo usás para otros fines, podrías esparcir las esporas por otros lugares, y eso no es lo que queremos. En segundo lugar, mezclá en partes iguales agua y vinagre blanco.

Con esta mezcla, aplicala sobre las superficies afectadas usando una esponja o pulverizándola. Dejá actuar al menos 15 minutos. Después, podés frotar con un cepillo suave y enjuagar. Esta técnica también ayuda a eliminar los malos olores.