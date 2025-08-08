Cómo hacer una limpieza de las paredes y quitar la humedad de forma sencilla
Con ingredientes caseros y un poco de tiempo, podés eliminar la humedad de tus paredes. Descubrí qué necesitás para esta limpieza fácil y efectiva.
La humedad en las paredes suele aparecer con mayor frecuencia en lugares de la casa donde hay poca circulación de aire, como por ejemplo el baño. Las manchas marrones y negras pueden esparcirse rápidamente. Por suerte, existen productos caseros que podemos usar para esta limpieza detener su reproducción.
El moho y la humedad no solo son antiestéticos en el hogar, sino que también pueden causar problemas respiratorios, sobre todo en personas susceptibles a alergias. Por eso, a continuación te damos una serie de tips imperdibles para eliminar este problema.
En primer lugar, conseguí un cepillo con cerdas duras que uses exclusivamente para esta limpieza. Si lo usás para otros fines, podrías esparcir las esporas por otros lugares, y eso no es lo que queremos. En segundo lugar, mezclá en partes iguales agua y vinagre blanco.
Con esta mezcla, aplicala sobre las superficies afectadas usando una esponja o pulverizándola. Dejá actuar al menos 15 minutos. Después, podés frotar con un cepillo suave y enjuagar. Esta técnica también ayuda a eliminar los malos olores.
Cómo prevenir la humedad
Para evitar que la humedad vuelva, es clave mejorar la ventilación del ambiente. Abrí las ventanas diariamente, usá deshumidificadores caseros o colocá recipientes con sal gruesa en los rincones, ya que ayudan a absorber la humedad del aire. También revisá caños o filtraciones cercanas a las paredes.