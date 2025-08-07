Limpieza casera: por qué una cucharadita de bicarbonato seco mejora tus zapatillas

Un truco casero y fácil de limpieza que puede ayudar a ahorrar dinero en casa utilizando un producto de la alacena: bicarbonato de sodio.

Inclusive en invierno las zapatillas pueden acumular malos olores, sobre todo si las usamos para hacer ejercicio o en el día a día. Sin embargo, debido al clima, no siempre es posible realizar una limpieza profunda y debemos recurrir a métodos más prácticos, como la limpieza en seco.

Para esto, el bicarbonato de sodio vuelve a ser nuestro aliado en tareas cotidianas de casa. Gracias a su poder desodorizante, ayuda a neutralizar y prevenir los olores que se generan por la acumulación de bacterias en el calzado.

Así puedes limpiar la cafetera con bicarbonato de sodio Foto: Pixabay Se recomienda poner bicarbonato de sodio una o dos veces por semana en el calzado. Foto: Pixabay Otros beneficios del bicarbonato de sodio Además, una cucharadita de bicarbonato en cada zapatilla puede aportar otros beneficios como:

Eliminar los malos olores: el bicarbonato es un potente neutralizador que absorbe la humedad y elimina el olor causado por bacterias y sudor.

Actuar como desinfectante natural: sus propiedades antibacterianas y antifúngicas ayudan a combatir los gérmenes que se acumulan en el interior.

Blanquear sin dañar: combinado con un cepillo seco, puede remover manchas leves en zapatillas blancas o claras sin afectar los materiales.

Absorber la humedad: colocado después del uso, ayuda a secar el interior del calzado y previene el desarrollo de hongos.

No dañar los materiales: a diferencia de otros productos, el bicarbonato seco no perjudica la tela, goma o cuero sintético.

Ser económico y ecológico: es una opción accesible, sin químicos fuertes y apta para quienes prefieren alternativas naturales.

converse zapatillas all stars.JPG El bicarbonato de sodio puede absorber la humedad que causa el mal olor. ALF PONCE MERCADO / MDZ No debemos confundir el efecto del bicarbonato de sodio con el del talco, cada uno cumple una función diferente en la higiene y en la limpieza de las zapatillas. El bicarbonato de sodio tiene propiedades antimicrobianas mientras el talco no tiene propiedades desinfectantes sino que solo tiene una fragancia que enmascara los malos olores.