Limpieza casera: por qué una cucharadita de bicarbonato seco mejora tus zapatillas
Un truco casero y fácil de limpieza que puede ayudar a ahorrar dinero en casa utilizando un producto de la alacena: bicarbonato de sodio.
Inclusive en invierno las zapatillas pueden acumular malos olores, sobre todo si las usamos para hacer ejercicio o en el día a día. Sin embargo, debido al clima, no siempre es posible realizar una limpieza profunda y debemos recurrir a métodos más prácticos, como la limpieza en seco.
Para esto, el bicarbonato de sodio vuelve a ser nuestro aliado en tareas cotidianas de casa. Gracias a su poder desodorizante, ayuda a neutralizar y prevenir los olores que se generan por la acumulación de bacterias en el calzado.
Otros beneficios del bicarbonato de sodio
Además, una cucharadita de bicarbonato en cada zapatilla puede aportar otros beneficios como:
Eliminar los malos olores: el bicarbonato es un potente neutralizador que absorbe la humedad y elimina el olor causado por bacterias y sudor.
Actuar como desinfectante natural: sus propiedades antibacterianas y antifúngicas ayudan a combatir los gérmenes que se acumulan en el interior.
Blanquear sin dañar: combinado con un cepillo seco, puede remover manchas leves en zapatillas blancas o claras sin afectar los materiales.
Absorber la humedad: colocado después del uso, ayuda a secar el interior del calzado y previene el desarrollo de hongos.
No dañar los materiales: a diferencia de otros productos, el bicarbonato seco no perjudica la tela, goma o cuero sintético.
Ser económico y ecológico: es una opción accesible, sin químicos fuertes y apta para quienes prefieren alternativas naturales.
No debemos confundir el efecto del bicarbonato de sodio con el del talco, cada uno cumple una función diferente en la higiene y en la limpieza de las zapatillas. El bicarbonato de sodio tiene propiedades antimicrobianas mientras el talco no tiene propiedades desinfectantes sino que solo tiene una fragancia que enmascara los malos olores.
Por otro lado, si podemos encontrar similitudes en el poder de los dos polvos para absorber la humedad. Aunque el bicarbonato lo hace de forma mas natural por no contener perfumes ni aditivos.