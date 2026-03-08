Chau plagas: el polvo natural que podés usar en el colchón y el jardín sin riesgos

Con solo un cepillo, este polvo llega hasta los últimos rincones del hogar y mata a las plagas por contacto.

La tierra de diatomea es un polvo de origen natural compuesto por algas fosilizadas. Este es un ingrediente que ha tomado importancia en el mundo de la limpieza gracias a su composición rica en sílice que lo convierte en insecticida, fertilizante y suplemento mineral para plantas.

En casas, es un polvo que empieza a ganar terreno porque elimina sin venenos hormigas, chinches, pulgas, garrapatas, cucarachas y caracoles. Funciona porque se fija sobre el cuerpo de los insectos y les causa lesiones que conllevan a su muerte por deshidratación.

shutterstock_tierra de diatomea1 El ingrediente natural que elimina plagas. Shutterstock Pero también actúa como un ahuyentador de plagas en el jardín, causando el mismo efecto en ellos. Además funciona como fertilizante y acondicionador de suelo ya que aporta micronutrientes como fósforo, potasio, calcio y magnesio; y mejora la retención del agua. Por eso, se lo utiliza en la industria alimentaria para proteger cereales.

¿Cómo usar este ingrediente natural? El secreto para que este ingrediente natural funcione es que debe ser aplicado en grietas y rendijas o pliegues y costuras de los tapizados, usando una brocha pequeña que permita controlar dónde se deposita el polvo o con un espolvoreador.

shutterstock_1761413861 Una forma natural de cuidar el hogar. Shutterstock Pero si tu plan es eliminar ácaros, se recomienda esparcirlo por todo el colchón con guantes y dejarlo actuar durante algunas horas. Antes de cubrir el colchón, es importante aspirar todos los restos.