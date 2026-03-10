Caminata nórdica: el nuevo ejercicio que es furor porque protege el corazón y mejora la coordinación
Una forma innovadora para reemplazar las caminatas diarias y conseguir todos los beneficios cardiovasculares.
La caminata nórdica es un ejercicio que está en auge porque es accesible y promete beneficios para la salud que otras actividades no. Además, se puede realizar en solitario o en pareja, y no hay restricciones de edades para practicarlo, solo debes tener ganas de moverte.
La caminata nórdica utiliza bastones para activar la parte superior del cuerpo e impulsarte hacia adelante. Es una actividad tan demandante como el esquí, aunque sin nieve o esquís. Está comprobado que la práctica reiterada de este ejercicio mejora la resistencia, fortalece la espalda, corrige la postura y aumenta la flexibilidad.
La marcha nórdica se puede practicar en cualquier tipo de terreno, aunque si eres principiante se recomienda comenzar en lugares llanos y con pocas dificultades. Pero si tu rendimiento físico lo permite, puedes buscar algún sendero con obstáculos para aumentar la quema de calorías y fortalecer aún más los músculos.
¿Cómo hacer este ejercicio?
La clave para obtener todos los beneficios de este movimiento es centrarse en la técnica.
- Es indispensable mantener el ritmo de la caminata y mover la pierna y el brazo opuesto mientras te ayudas con los bastones.
- El bastón debe plantarse en el suelo en ángulo y con los brazos flexionados poco pegados al cuerpo.
- El empuje de la barra tiene que comenzar desde la mano y llevar el brazo hacia atrás, pasando la cadera y lo más lejos posible para trabajar el trícep.
La caminata nórdica es un ejercicio de bajo impacto y de cuerpo completo. Además, es una forma sencilla de entrenar el equilibrio porque se mantienen cuatro puntos de contacto con el suelo; y proteger la salud del corazón ya que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, mejora el consumo de oxígeno y más.