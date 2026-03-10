Caminata nórdica: el nuevo ejercicio que es furor porque protege el corazón y mejora la coordinación

Una forma innovadora para reemplazar las caminatas diarias y conseguir todos los beneficios cardiovasculares.

La caminata nórdica es un ejercicio que está en auge porque es accesible y promete beneficios para la salud que otras actividades no. Además, se puede realizar en solitario o en pareja, y no hay restricciones de edades para practicarlo, solo debes tener ganas de moverte.

La caminata nórdica utiliza bastones para activar la parte superior del cuerpo e impulsarte hacia adelante. Es una actividad tan demandante como el esquí, aunque sin nieve o esquís. Está comprobado que la práctica reiterada de este ejercicio mejora la resistencia, fortalece la espalda, corrige la postura y aumenta la flexibilidad.

caminata nórdica shutterstock La caminata nórdica es el entrenamiento en tendencia. Shutterstock La marcha nórdica se puede practicar en cualquier tipo de terreno, aunque si eres principiante se recomienda comenzar en lugares llanos y con pocas dificultades. Pero si tu rendimiento físico lo permite, puedes buscar algún sendero con obstáculos para aumentar la quema de calorías y fortalecer aún más los músculos.

¿Cómo hacer este ejercicio? La clave para obtener todos los beneficios de este movimiento es centrarse en la técnica.