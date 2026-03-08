Pilates en pared: la rutina exprés para tonificar todo el cuerpo y sin materiales

Basta una pared y precaución para aumentar la estabilidad y la fuerza muscular. Te contamos el paso a paso de cada ejercicio.

El pilates de pared es tendencia porque promete varios beneficios para la salud. Uno de los más llamativos es que la estabilidad y la postura mejoran considerablemente gracias al fortalecimiento del core, el aumento de la flexibilidad y la disminución del estrés.

Otra de las grandes ventajas de practicar pilates en la pared es que lo hace muy accesible para todos. La pared funciona como un punto de apoyo, reemplazando las máquinas y otros accesorios, lo que permite hacer movimientos lentos y precisos, típicos de en esta disciplina.

Te puede interesar La rutina de pilates con 4 ejercicios: mejora la flexibilidad y ayuda a envejecer mejor

Pilates Pilates de pared es la alternativa más económica. Archivo. La rutina que ayuda a tonificar El primer ejercicio de pilates sirve para activar el core y tonificar el tronco y los brazos. Primero tienes que tumbarte boca arriba y apoyar los pies en la pared, formando un ángulo de 45° grados con el suelo. Deja los brazos estirados a los costados. Inhala profundamente y cuando exhales tiens que llevar la barbilla al esternón y mirar hacia el ombligo, separando los brazos del suelo. Manten la posición unos segundos y vuelve a la postura inicial.

El segundo ejercicio es para tonificar el tronco y los glúteos. Partí de la posición anterior, y al inhalar, levanta la cadera lentamente. Cuando esté arriba, colocá el peso de tu cuerpo en los omóplatos y activá los glúteos para mantener la posición.

Pilates en casa perfecto para reducir la cintura. Foto: Shutterstock Recuerda estirar luego de esta rutina. Shutterstock El tercer ejercicio es para estirar y fortalecer la espalda. Con los pies pegados a la pared y las piernas separadas al ancho de la cadera, inclina el tronco hacia adelante hasta tocar la pared con las manos. Si no llegas, puedes flexionar las piernas o sentarse sobre un almohadón.